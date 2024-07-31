Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu\'dan Haniye\'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Soylu "Amerikan seçimleri ilk gününden itibaren daha ne kadar fazla Filistinli öldürülecek üzerine alçak bir yarışa dönmüştür. Şehit Haniye dünya tarihinde masumiyetin ismi olarak anılacaktır" dedi.

31.07.2024 09:43
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın İsrail tarafından düzenlendiğini bildirirken gelişme kamuoyunda infial yarattı.

Haniye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesi sonrasında eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

"MASUMİYETİN İSMİ OLARAK ANILACAK"

Soylu "Amerikan seçimleri ilk gününden itibaren daha ne kadar fazla Filistinli öldürülecek üzerine alçak bir yarışa dönmüştür… Şehit Haniye dünya tarihinde masumiyetin ismi olarak anılacaktır. Allah cennetiyle buluştursun Kahrolsun zalimler!" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yasin Demir: sen ne kadar mahsumsan oda o kadar mahsum süleyman inanıyoruz...evet 33 80 Yanıtla
    Ümit Atılgan: Sende Mahsumsan... 0 0
  • İbrahimm Bas: boş adam Süleyman 17 34 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Suç işleri bakanı konuşmuş!! 16 21 Yanıtla
  • hüseyin demircioglu: Gündemde kalma çabaları bunlar. Haniye'ye Allah rahmet eylesin 3 11 Yanıtla

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