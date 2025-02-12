Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Şubat tarihinde yapılacak AK Parti kongresinde MYK'da görev almayı beklediği iddialarına sert çıktı. İddiayı gündeme getiren gazeteciye sert sözlerle yüklenen Solyu, ''Her yazdığı yalan çıkanlara eskiden dedikoducu deyip 'itibarsızlar' sınıfına koyarlardı. Şimdi köşe yazarlığı veriyorlar'' ifadelerini kullandı.

12.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:13
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti kongresinde MYK'da görev almayı beklediği iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"İŞLEVSİZ KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN SIKILDI"

Soylu; haberde yer alan "Soylu'nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK'da görev almak istediği öne sürülüyor" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HER YAZDIĞI YALAN ÇIKANLARA..."

İddiayı gündeme getiren gazeteciye sert sözlerle yüklenen Soylu, "Yapay zekanın bile aklına gelmeyecek spekülasyon yazma konusunda sınırları aşan 'kurye' hakkımda yine yeniden bir niyet okumayı senaryolaştırmış. Her yazdığı yalan çıkanlara eskiden dedikoducu deyip 'itibarsızlar' sınıfına koyarlardı. Şimdi köşe yazarlığı veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;

Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia
Süleyman Soylu\'yu küplere bindiren iddia

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Soysuz Geliyor Aç Kalmış 84 232 Yanıtla
  • Mehmet Çankaya:
    sayın bakanım seni çok özledik. 166 37 Yanıtla
  • orko Şato:
    soylu mu?....... 24 105 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    her seyi yapip sonra bide iftaradir diye sinirlenen soylu. 19 4 Yanıtla
  • kenan sar:
    KİMİN YALANCI ÜLKE BİLİYOR 18 5 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    soylu kim beee 9 3 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    evet ama CHP 1.nci parti şu an 9 2 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    senin her söylediğin yalan hani ekonomimiz 2023 te uçuyordu hani bizi ABD kiskanacakti hani saha kalkiyorduk yazıklar olsun 7 1 Yanıtla
  • murat2069:
    ulkedeki fırıldakların tamamı senden sorumlu bakan 7 0 Yanıtla
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