Süleyman Soylu\'yu küplere bindiren iddia

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti kongresinde MYK'da görev almayı beklediği iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"İŞLEVSİZ KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN SIKILDI"

Soylu; haberde yer alan "Soylu'nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK'da görev almak istediği öne sürülüyor" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HER YAZDIĞI YALAN ÇIKANLARA..."

İddiayı gündeme getiren gazeteciye sert sözlerle yüklenen Soylu, "Yapay zekanın bile aklına gelmeyecek spekülasyon yazma konusunda sınırları aşan 'kurye' hakkımda yine yeniden bir niyet okumayı senaryolaştırmış. Her yazdığı yalan çıkanlara eskiden dedikoducu deyip 'itibarsızlar' sınıfına koyarlardı. Şimdi köşe yazarlığı veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;