Sumi'den ilk konvoy yola çıktı - Son Dakika
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Sumi'den ilk konvoy yola çıktı

08.03.2022 14:07
Sumi'den ilk konvoy yola çıktı

Rus saldırısından kaçan Ukraynalıları taşıyan ilk konvoy, Sumi kentinden Poltava'ya doğru yola çıktı.

Rus saldırısından kaçan Ukraynalıları taşıyan ilk konvoy, Sumi kentinden Poltava'ya doğru yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, sivillerin tahliyesi için bugün saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edildi. Ukrayna'nın Sumi kentinde de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava'ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Poltava Bölgesel Devlet İdaresi Başkan Vekili Dimytro Lunin, Sumi kenti sakinlerinin tahliyeleri için insani koridorun açıldığını duyurarak, "Sumi'den gelenler Lokhvytsia ve Lubny üzerinden Poltava'ya götürülecek. Bu rota Ukrayna ve Rus tarafları tarafından kabul edildi. Kiev saatiyle 09.00-21.00 arası ateşkes başladı. Ukrayna durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Lunin, Ukrayna Başkan Yardımcısı Irina Vereşuk'un da süreci yakında takip ettiğini belirterek, "İnsanları kabul edeceğiz ve yardım edeceğiz. Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri tahliye edeceğiz. Bu insani koridor aracılığıyla Sumi'ye insani yardım da ulaşacak" dedi.

"Ukrayna'dan 2 milyon kişi ayrıldı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'daki göçü, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendirerek savaştan kaçan mültecilerin sayısının 2 milyonu geçtiğini söyledi. - KİEV

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Ateşkes, Ukrayna, Sumi, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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