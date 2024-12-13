Suriye\'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti

Politika

Ünlü oyuncunun diziden bir anda ayrılmasının nedeni belli oldu

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimi 12 günde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi. Muhaliflerin kritik kentlerden sonra başkent Şam'ı da ele geçirmesinin akabinde Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Türkiye sınırında yaşanan gelişmelerden sonra ASAL Araştırma'nın yaptığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİN ARDINDAN AK PARTİ YÜKSELİŞTE

Araştırma şirketi, 26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri bin 860 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Anket sonuçlarında, AK Parti'nin yükselişi dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında yapılan anketlerde birinci sırada yer alan CHP'nin ise ikinci sıraya düştüğü görüldü.

CHP İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti yüzde 32,5'le birinci, CHP yüzde 30,7'yle ikinci, MHP ise yüzde 9,6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32,5 CHP: Yüzde 30,7 MHP: Yüzde 9,6 DEM Parti: Yüzde 9,1 İYİ Parti: Yüzde 5,2 Zafer Partisi: Yüzde 5,2 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4 Anahtar Parti: Yüzde 1,9 TİP: Yüzde 1,4 Diğer: Yüzde 3.0

ASAL Araştırma'nın 9-17 Kasım tarihlerinde yaptığı anket sonuçlarında CHP yüzde 32,8 oy oranıyla birinci, AK Parti ise yüzde 31,1 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.