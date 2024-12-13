Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti - Son Dakika
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Politika

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti

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Suriye'deki gelişmelerin ardından ASAL Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yerel seçimlerden sonra yapılan anketlerde birinci sırada yer alan CHP'nin ikinci sıraya düştüğü görüldü. AK Parti ise listede ilk sırada yer aldı.

13.12.2024 13:48  Güncelleme: 14:04
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Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimi 12 günde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi. Muhaliflerin kritik kentlerden sonra başkent Şam'ı da ele geçirmesinin akabinde Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Türkiye sınırında yaşanan gelişmelerden sonra ASAL Araştırma'nın yaptığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİN ARDINDAN AK PARTİ YÜKSELİŞTE

Araştırma şirketi, 26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri bin 860 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Anket sonuçlarında, AK Parti'nin yükselişi dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında yapılan anketlerde birinci sırada yer alan CHP'nin ise ikinci sıraya düştüğü görüldü.

CHP İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti yüzde 32,5'le birinci, CHP yüzde 30,7'yle ikinci, MHP ise yüzde 9,6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:

    1. AK Parti: Yüzde 32,5
    2. CHP: Yüzde 30,7
    3. MHP: Yüzde 9,6
    4. DEM Parti: Yüzde 9,1
    5. İYİ Parti: Yüzde 5,2
    6. Zafer Partisi: Yüzde 5,2
    7. Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
    8. Anahtar Parti: Yüzde 1,9
    9. TİP: Yüzde 1,4
    10. Diğer: Yüzde 3.0

    ASAL Araştırma'nın 9-17 Kasım tarihlerinde yaptığı anket sonuçlarında CHP yüzde 32,8 oy oranıyla birinci, AK Parti ise yüzde 31,1 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.

    Suriye\'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti

    AK Parti, Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

    Son Dakika Politika Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (9)

    • Arz Tasarım:
      SAYIN ALİYEVİN DEDİĞİ GİBİ NE OLDU PAŞİNYAN ŞİMDİ SANADA AK PATİ SÖYLÜYOR NE OLDU ÖZELCHPKK BİRAZ AĞIR OLDU ALIŞACAKSIN DÜN BEŞ TEPEYİ HAYAL EDİYORDUN ŞİMDİ NEREYİ HAYAL EDECEKSİN 13 11 Yanıtla
    • Zekeriya Nejat Koşucu:
      tabiki açlık sınırı yoksullukta birinciyiz kıskananlar çatlasın 9 10 Yanıtla
    • Gez Gez Bitmiyor:
      geliyor gelmekte olan 11 5 Yanıtla
    • Çelikk:
      Yaşasın AKP 4 8 Yanıtla
    • Yusuf Çarman:
      böyle muhalefet oldukça daha çok birinci olurlar 5 0 Yanıtla
    • Erdem Cambaz:
      yalan haber 2 1 Yanıtla
    • Depeche:
      inanan varmi agahahsgdhah 1 1 Yanıtla
    • Sebahattin Yakar:
      emekliye işçiye sorulmayan bir anket akpnin kendiadamkarlna sorduğu anket 2028de secimde göreceksiniz kim kazanacak 0 0 Yanıtla
    • Depeche:
      Arz tasarım A A basarım 0 0 Yanıtla
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