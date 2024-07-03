Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi - Son Dakika
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Politika

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

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Suriye ile normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde Kayseri'de patlak veren, El-Bab'da devam eden provokatif olayların ardından Türkiye'den Suriye'deki tüm birliklere "Bayrağa dokunanın vurun" emri gitti.

03.07.2024 09:46
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Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması sonrası şehirde patlak veren olaylar ertesi gün Türkiye'nin kontrolündeki Suriye'nin El-Bab bölgesine sıçradı.Türk bayraklarına, Türk kamyonlarına, tırlarına ve Türk plakalı araçlara saldıran gözü dönmüş provokatörler kısa sürede püskürtüldü.

BAYRAĞA EL UZATAN VURULACAK

Özellikle bağımsızlığımızın sembolü ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saldırılara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayların yankıları sürerken Türkiye'den bölgedeki birliklere kritik bir emir gitti. Bundan sonra bayrağımızı hedef alan kim olursa olsun askerlerimiz tarafından sorgusuz sualsiz vurulacak.

Suriye\'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

Kayseri, Türkiye, Suriye, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Harun Çelik: İyide adamlar bayrakların hepsini yaktı bayrakmı kaldı dokunacakları 67 71 Yanıtla
    yavuz d: hemen sevinme heval ulkede pkk nasil bittiyse ordada ypg de biter ama bizde bayrak bitmez rahat ol 96 12 Selami Karagülle: İşniz gücünüz her oka muhalefet 65 30 Çağatay Kurt: İçin kötü senin 9 7 Selim Kayisi: El Bab daki olaylar ile Kayserideki olayların bir alakası yok. El Bab da atılan sloganların zerresi Kayseri ile ilgili değil. İnsanları algıya sokmayı bırakın. 0 0
  • ömer duman: geç kaldındı o an olmalıydı bu. Allah askerimize yardım etsin 63 6 Yanıtla
    recep balcı: merak etme devlet gereğini yapıyor er yada geç tam zamanında 8 2
  • sezai duran: Bu emir şimdi mi verilir bu emir devamlı emirdir yöneticiler uyuyor. 43 2 Yanıtla
  • ferhat eser: ülkemdeki suriyelileri kibarca gönderin kırmadan dökmeden sorun falan kalmaz böylelikle 34 0 Yanıtla
    Yunus Durak: Ferhat hangi coğrafyada yaşıyorsun, adamlara iş imkanı, barınacak yer verilmiş. Adamlar suriyeye dönseler Türkiyedeki imkanları bulabilirler mi? Devlet politikası olmadan gönüllü giderler mi? Zorlan gondereceksin, nereye giderlerse gitsinler. Avrupa Birliğini ayakta tutmak için Türkiyeyi temelinden sarsıyorlar 20 1
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SON DAKİKA: Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi - Son Dakika
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