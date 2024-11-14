''Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?'' sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt - Son Dakika
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Politika

''Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?'' sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt

\'\'Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?\'\' sorusuna Bakan Işıkhan\'dan yanıt

Suriyeli sığınmacıların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacağı konusu gündemi meşgul ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ''Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.'' dedi.

14.11.2024 10:23
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Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınacağına ilişkin iddialar gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"SURİYELİLER SGK BÜTÇESİNE YÜK OLUŞTURMUYOR"

"Suriyeli sığınmacılar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?" sorusuna ilişkin Işıkhan şu cevabı verdi:

"Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir.

"ÇALIŞMALARIMIZ YABANCILARIN KAYITLI İSTİHDAM EDİLMESİNE YÖNELİK"

Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Suriyeliler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak mı?'' sorusuna Bakan Işıkhan'dan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat:
    Vatandaş size diyor ki! Bunları artık ülkelerine geri yollayın ama siz inat ile tutmaya devam ediyorsunuz.!! Emekli ile inatlaşma yaptınız seçim günü ne olduğunu gördünüz. Siz böyle devam edin millet yine size sert tokat vuracak 68 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Biz gss ödicez onlara bedava. Çok isteyen varsa evine alsın hesabında ki parayı versin 64 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunlarin allahi kitabi dini vicdani imani yok. bize yuk degil sgk butcesinden karsilaniyor ne demek ? sgk butcesini babanin tarlasini satarak mi olusturdun ? madem butceye yuk degil butun turkiye vatandaalarini da bedava yap ? bunlar vatana ihanetten yargilanmasi lazimken birde bunlari alkislayan kitle var 63 3 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Ssk yük deyil ne demek emek cinin sırtına halkın sırtına yüklüyorsunuz. Kendi halkını EYT emekli olunca yük oluyor. Bu halk bir gün gözünü açacak işte o zaman hesap günü olacak 39 1 Yanıtla
  • sezai duran:
    Artık bıktım bu yüzleri görmekten Rabbim bir an evvel kurtarsın bunlardan bizi 35 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Benden para aldılar suriyeliler hiç para ödemeden gittiler 31 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Yük biz miyiz? Ben salak.mua.elesini kabul etmiyorum. Bu soylemle " sgk dan oduyoruz ama yuk olusturmuyor lafi" asil salak olan.... 23 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Aferin aferin ne demişti İRDUVAN yedirmeye içirmeye devam EDECEĞİZ EKEPE. Benim paramı benim milletime harcayın ama. MAKARNA KÖMÜR DÜRÜM AYRAN ŞEKLİNDE DEĞİL 21 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Peki açıkla bize suriyelilerin sağlık giderini kim nereden karşılıyor. işiniz gücünüz kelime oyunlari 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci:
    fetö incile göre defin oldu kavala paşalar demtaş onların adamı peki bunları çkarmak isteyen demciler 6 4 Yanıtla
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