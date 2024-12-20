Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ne katıldı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz" diyen Erdoğan, "Biz bu insanlara 'Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git. Siz bizim başımızın üstündesiniz. 'Ben evime gideceğim' diyorsanız evinize gidebilirsiniz' diyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler. Ondan sonra Suriye'de, Dara'da, Deyrizor'da, Suriye'nin diğer bölgelerinde evleri varsa oraya rahatlıkla gidebilirler" şeklinde konuştu.
Suriye'de yeni yönetim ile savunma, eğitim ve enerji gibi birçok alanda iş birliği yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin şu anda enerjide ciddi sıkıntıları var. Ama biz onların enerjideki bu bütün sorunlarını da inşallah süratle gidereceğiz. Bu konuda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız oraya her türlü imkanı inşallah sağlayacak" dedi.
Son Dakika › Politika › Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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