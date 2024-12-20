Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Politika

Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine dair açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacıların gönüllük esasına göre ülkelerine döneceklerini ifade eden Erdoğan, ''Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler'' dedi.

20.12.2024 14:30  Güncelleme: 14:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ne katıldı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLARI BURADA BİTİRECEKLER"

"Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz" diyen Erdoğan, "Biz bu insanlara 'Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git. Siz bizim başımızın üstündesiniz. 'Ben evime gideceğim' diyorsanız evinize gidebilirsiniz' diyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler. Ondan sonra Suriye'de, Dara'da, Deyrizor'da, Suriye'nin diğer bölgelerinde evleri varsa oraya rahatlıkla gidebilirler" şeklinde konuştu.

Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

"BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Suriye'de yeni yönetim ile savunma, eğitim ve enerji gibi birçok alanda iş birliği yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin şu anda enerjide ciddi sıkıntıları var. Ama biz onların enerjideki bu bütün sorunlarını da inşallah süratle gidereceğiz. Bu konuda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız oraya her türlü imkanı inşallah sağlayacak" dedi.

Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken sözler

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Son Dakika Politika Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Burak Kync:
    en başta sen gitmelisin istifa et git artık yeter bıktık senden 221 137 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Erken seçim 180 65 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Sen gidersen hepsi gider 150 76 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    yeter artik bu siginma isi yeterrr 170 37 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    gönüllü gitsinler 68 114 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    sayın Erdoğan sen bir de bütçeden para ayır evlenecekleri evlendirdi öyle gönder boşuna masraf yapmasınlar Suriye'de birer tane dubleks ev yaptır 123 36 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Yarısı gider yarısı kalır çünkü evi yıkılmış mesleği işi olmayan bir insan Suriye'de geçinemez,gariban ne yapsın? 43 94 Yanıtla
  • Gungor aygun:
    benim başımın üstünde yeri yok kimin basının ustundese alsın evine götürsün günahım kadar sevmiyorum 81 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydoğdu:
    Gittiği yerde onurlarıyla karşılansınlar. Saygı, sevgi görsünler. 77 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye Olmazsa Suriye Hiçtir 73 11 Yanıtla
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