Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne? - Son Dakika
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Politika

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

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Bolu Belediye Başkanı ve CHP eski Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca randevu talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirtti. Sosyal medya hesabından bir videolu paylaşım yapan Özcan, Erdoğan'a 'Verin şu randevuyu kurtulun' çağrısında bulundu.

05.09.2024 18:22  Güncelleme: 18:37
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Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik açıklamalarından sonra CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir videolu paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özcan paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan, "Bana yeni rota oluşturup Ankara'ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan defalarca randevu istemesine rağmen karşılık bulamayan Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"73 KERE RANDEVU İSTEDİM VERMEDİNİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımdır! Sayın @RTErdogan, sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz. Nedir benim suçum, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olmak mı? Bana yeni rota oluşturup Ankara'ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun.

BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Özcan, yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlamıştı.

Tanju Özcan\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

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Son Dakika Politika Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • murat özdemir: Faşist bir ırkçı olduğun için randevu vermemiş olabilir. 67 96 Yanıtla
    Shirin Atmaca: aynen sana katiliyorum 0 2
  • Ali Vural: Bay Tanju Bey ; Önce ; Bolu otogarındaki WC’ler dökülüyor ilk giriş’te sağa döndüğünüzde ilk tuvaletin kapısı kapanmıyor kapı elinizde kalıyor kkokudan & bakımsızlıktan içeri girilmiyor ? Girişte : Turnike koyup 10? almak değil, Aslolanı ; Hizmet ederek o’meblâğı istemektir ? Lütfen ! İşi Show getirip gündem olmayı değil çalışarak gönüllerde olunuz’ki ; Her bir yere randevu isteğiniz anında karşılık bulsun !!! 105 49 Yanıtla
  • Bbayraktar: Bence talep dilekcesinin bir köşesine para logosu veya kelimesi geçirirsen kısa sürede talebiniz olumlu karşılanacktır. Bizim patron gibi konuşma esnasında para kelimesi geçince pür dikkat seni dinliyor:) 42 75 Yanıtla
    Erbil Doğru: Kişi kendinden bilir işi atasözün tam örneği 0 0 Emr e: sen miktar söyle ve IBAN at Yapıştırayım 0 0
  • Sessiz Yolcu: Erdağon sana neden randevu vermiyor bilmem ama Allah c c seni günde 5 defa Namaz'a çağırıyor neden gitmiyorsun bir hesapla bakalım seni ne kadar çağırmış 66 50 Yanıtla
  • Erdal Baygar: Suriyelileri sevdigini söylersen olur 61 49 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü: Sen kimsinde randevu verecek 52 53 Yanıtla
    hanifi davran: Bir Akpli olarak ne saçma mantıksız konuşuyorsun herkes biliyor iyi yada kötü olsun Belediye başkanı sen ise sıradan bir vatandaş .Bizim ülkeni zaten en büyük sorunu birlik beraberlik olunmaması 0 0
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SON DAKİKA: Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne? - Son Dakika
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