Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP YDK'nin kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında alınan "uyarı cezası"na ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun uyarı kararını aldım, kabul ettim, cebime koydum." dedi.

Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi YDK'nin hakkında kararı verdiğini, kendisine bir uyarı cezasının verildiğini söyledi.

Özcan, "Yüksek Disiplin Kurulunun uyarı kararını aldım, kabul ettim, cebime koydum." diye konuştu.

Bu vesileyle kendi partisini uyarmak istediğini belirten Özcan, "Bu da benim hakkım. Sayın Akşener, aday değilim demek suretiyle adayı belirleme noktasında Millet İttifakı'nın büyük ortaklarından CHP'ye yol açmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kendisini uyaranlara uyarıda bulunmak isteğini söyleyen Özcan, "Sakın ha, yanlış bir adayla çıkmayın. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kurmamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı demeyin." dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle YDK'ye sevk edilmişti.