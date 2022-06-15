Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim - Son Dakika
Üye Girişi

Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim

15.06.2022 14:31
Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gidecek misin?

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gidecek misin? diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, "Ben CHP'nin öz evladıyım. Ben bu süreci yakında takip ediyorum. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığını yaptım. Ben bu partide MYK üyeliği, kadın kolları başkanlığı ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Dişimizle, tırnağımızla biz bu noktaya geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİKemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Parti'lilerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım" ifadelerini kullandı.İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu: "İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Parti'li ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar." 'PARTİMİN, ÖZ EVLADINA SAHİP ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor. Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mutlu, HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum."


Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim
Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim
Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim
Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim
YORUMLAR
500
HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama İhraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan'dan ilk açıklama
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında açıklama: Türkiye'nin şikayetleri mantıksız, sözlü gerginlik umarım sahaya yansımaz
14:21 Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti
14:07 Başarılı savunmacı resmen Beşiktaş'ta! Görüşmeler KAP bildirildi
13:56 Erdoğan, THY tartışmalarına açıklık getirdi: Yeni ismi Türk Hava Yolları olacak
13:44 Utancından yerin dibine girdi! Canlı yayında slip mayolu pozunu gören Fatih Ürek: Fok balığı gibiyim
13:35 Erdoğan, 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Rahatsız edici düzeyde
13:33 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları
13:30 Instagram hikayeleri sürekli başa sarıyor! İşte kullanıcıların sitem dolu paylaşımları
13:10 CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına Erdoğan'dan gönderme: Nasıl bir adaymış da seçime kadar yıpranacakmış
12:56 ManU'dan ayrılan Pogba yeniden İtalya'ya dönüyor! İşte imza atacağı dünya devi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 14:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement