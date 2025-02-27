Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı - Son Dakika
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Politika

Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını duyuran heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama geldi. Tarihi çağrıdan önce Öcalan'ın mesajını paylaşan Önder, "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti." dedi.

27.02.2025 18:25
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DEM Parti heyeti, İmralı'da yaptığı 3. görüşmenin ardından İstanbul'da beklenen açıklamayı yaptı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı okundu. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.

ÖCALAN "SİLAH BIRAKMA" ÇAĞRISI YAPTI

Öcalan'ın çağrısına terör örgütünün ne yanıt vereceği merak edilirken, heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tarihi açıklamadan önce Öcalan'ın ayrıca bir notunu paylaştı.

"PKK'NIN KENDİNİ FESHİ, HUKUKİ BOYUTUN TANINMASINI GEREKTİRİR"

Önder, "Kendisinin (Öcalan) bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım." dedi.

Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan\'ın notunu paylaştı

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Son Dakika Politika Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • monşer null:
    Adiler Kalleşsiniz 29 10 Yanıtla
  • OZGUR BUYUK:
    SONUNDA GÜZEL GÜNLER GELİYOR TEHDİT ŞİDDET KAN BİTİYOR... DAHA REFAH DEMOKRATİK GÜNLER BİZİ BEKLİYOR. NE MUTLU TURKİYELİZ DİYENE 7 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Siyasal islam ve AKP pkk dans daha büyük terördür unutmayin pkk yi arayacaksiniz 10 2 Yanıtla
  • Tatar9515:
    nerde ne kadar akpli varsa onlar PKK ile dost olmuştur 7 2 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    CHP liler şimdi akp lire PKK seviciler diyor akp liler CHP lilere siz PKK sevicisiniz diyor bu vatan için şehit olanlara saygı ile terörün biteceğine ben inanmiyorum Amerika izin vermez İmralı'daki o.c silah bırakın desede Amerika bıraktırmaz boş iş 0 0 Yanıtla
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