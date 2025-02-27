DEM Parti heyeti, İmralı'da yaptığı 3. görüşmenin ardından İstanbul'da beklenen açıklamayı yaptı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik çağrısı okundu. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısında bulundu.
Öcalan'ın çağrısına terör örgütünün ne yanıt vereceği merak edilirken, heyette yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tarihi açıklamadan önce Öcalan'ın ayrıca bir notunu paylaştı.
Önder, "Kendisinin (Öcalan) bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım." dedi.
Son Dakika › Politika › Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı - Son Dakika
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