Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı tarihi konuşmayla gündeme damga vurdu. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla hem siyasi hem toplumsal anlamda güçlü mesajlar verdi.
Konuşma sırasında salonda büyük bir coşku hâkimken, duygu yüklü anlar da yaşandı. Erdoğan'ın Türk ve Kürt halklarının asırlardır süregelen kardeşliğine dikkat çeken sözleri, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında en dikkat çeken anlardan biri ise eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulması oldu. Salondaki duygu seline eşlik eden Emine Erdoğan, konuşma sonunda eşine sarılarak omzunda ağladı. O anlar hem salonda bulunanları derinden etkiledi.
Duygu dolu kare, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. AK Parti'nin resmî X hesabından bir kalp emojisiyle paylaşılan fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Politika › Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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