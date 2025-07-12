Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Politika

Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

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Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
12.07.2025 14:05
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Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tarihi konuşması sırasında Emine Erdoğan gözyaşlarına boğuldu. Konuşma sonrasında Emine Erdoğan gözyaşları içinde kürsüden inen eşinin omuzlarında ağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı tarihi konuşmayla gündeme damga vurdu. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla hem siyasi hem toplumsal anlamda güçlü mesajlar verdi.

KARDEŞLİK VURGUSU UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Konuşma sırasında salonda büyük bir coşku hâkimken, duygu yüklü anlar da yaşandı. Erdoğan'ın Türk ve Kürt halklarının asırlardır süregelen kardeşliğine dikkat çeken sözleri, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

EMİNE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında en dikkat çeken anlardan biri ise eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulması oldu. Salondaki duygu seline eşlik eden Emine Erdoğan, konuşma sonunda eşine sarılarak omzunda ağladı. O anlar hem salonda bulunanları derinden etkiledi.

Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

AK PARTİ SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Duygu dolu kare, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. AK Parti'nin resmî X hesabından bir kalp emojisiyle paylaşılan fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Gündem, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yunus Durak:
    Keşke şehit çocuklar içinde ağlasaydınız, bu kadar lüksün içinde yaşıyorsunuz, çöpten yemek yiyeni görüyor musunuz? 36 21 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yuh uleyn timsahhhhh sarayda ağla kardeşim millet içinde millet için ağla yaşıtların çöp içinde ekmek arıyor pazar yeri atıkların da beslenmeye çalışıyor onlar için ağla 23 23 Yanıtla
  • Metin şen:
    ne desemki kraliyet ailesine.. 11 11 Yanıtla
  • periden2011:
    Çok derinden etkilendimmm???? 12 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ulkede her iki tarafta bedel ødedii øzellilklede Kurdle faili mechul ølumler køy yakma bosalltma haksiz gøzalti vs vd vd Kurdleri daga cikarti 2 9 Yanıtla
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