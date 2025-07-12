Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı tarihi konuşmayla gündeme damga vurdu. AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" vurgusuyla hem siyasi hem toplumsal anlamda güçlü mesajlar verdi.

KARDEŞLİK VURGUSU UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Konuşma sırasında salonda büyük bir coşku hâkimken, duygu yüklü anlar da yaşandı. Erdoğan'ın Türk ve Kürt halklarının asırlardır süregelen kardeşliğine dikkat çeken sözleri, katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

EMİNE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında en dikkat çeken anlardan biri ise eşi Emine Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulması oldu. Salondaki duygu seline eşlik eden Emine Erdoğan, konuşma sonunda eşine sarılarak omzunda ağladı. O anlar hem salonda bulunanları derinden etkiledi.

AK PARTİ SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Duygu dolu kare, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. AK Parti'nin resmî X hesabından bir kalp emojisiyle paylaşılan fotoğraf, binlerce beğeni ve yorum aldı.