İstanbul\'da Tarihi Yarımada Esnafı, Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Halis Bilden\'e Destek Verdi

İstanbul'da Tarihi Yarımada olarak bilinen bölgenin esnafı, AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı Halis Bilden'e destek amacıyla pankart astı. Pankartta, 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde başkanlık görevi yürüten Bilden'e, Tarihi Yarımada'ya yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür edilerek başarılar dilendi.
Yüksek Mimar Mehmet Halis Bilden, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak memleketinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bilden, aynı zamanda 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bağlı olan Anıtlar Kurulu'nda başkanlık görevini yürütüyor. İstanbul'da Tarihi Yarımada olarak bilinen ve Fatih ilçesine bağlı bölge esnafı, Bilden'e destek amacıyla hazırladığı pankartı astı.
Asılan pankartta, "Tarihi Yarımada'ya büyük katkılar yapmış olan Yüksek Mimar Mehmet Halis Bilden'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Anıtlar Kurulu'ndaki başkanlık görevi üstlenen Bilden'in, Fatih bölgesinde yaptığı çalışmalar nedeniyle, çevre esnafı da Bilden'e teşekkürlerini bu yöntemle iletti.
Mehmet Halis Bilden, 12 Ekim 1968 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ile Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni (1988) tamamlayan Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.
Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev aldı ve ardından 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini tamamladı.
2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak çalıştı, 2004-2005 yılları arasında ise Adana Seyhan Belediyesi'nde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı.
2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu. 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Halis Bilden, İngilizce bilmektedir.
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