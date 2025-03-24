Megastar Tarkan\'dan İmamoğlu açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin bir yorum da ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi. Tarkan, insanların haksızlıklar karşısında birlik olabilmesinin çok güzel olduğunu belirtti.

TARKAN: ADİL BİR HUKUK SİSTEMİ İÇİN SESİMİ YÜKSELTTİM

Twitter hesabından yaptığı açıklamada megastar şunları söyledi: "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

"İNSANLARIMIZIN TEK YÜREK DURMASI BENİ DUYGULANDIRIYOR"

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usule uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

"BİRLİK OLABİLDİĞİMİZİ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."