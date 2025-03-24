Megastar Tarkan'dan İmamoğlu açıklaması - Son Dakika
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Politika

Megastar Tarkan'dan İmamoğlu açıklaması

Megastar Tarkan\'dan İmamoğlu açıklaması

Şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Megastar, ''İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.'' dedi.

24.03.2025 00:56
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin bir yorum da ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi. Tarkan, insanların haksızlıklar karşısında birlik olabilmesinin çok güzel olduğunu belirtti.

TARKAN: ADİL BİR HUKUK SİSTEMİ İÇİN SESİMİ YÜKSELTTİM

Twitter hesabından yaptığı açıklamada megastar şunları söyledi: "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi.

Tarkan'dan 'İmamoğlu' açıklaması

"İNSANLARIMIZIN TEK YÜREK DURMASI BENİ DUYGULANDIRIYOR"

Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usule uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici. İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

"BİRLİK OLABİLDİĞİMİZİ GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."

Tarkan'dan 'İmamoğlu' açıklaması

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Son Dakika Politika Megastar Tarkan'dan İmamoğlu açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (92)

  • Elisa21:
    SENİN BU MEMLEKETE İNSANLARA NE FAYDAN OLMUŞTA KONUŞUYORSUN MİLLİ BAYRAMLARDA SAHNEYE PARALI ÇIKAN TASMALI 1342 325 Yanıtla
    8819ay:
    senin de faydanız görelim hadi 204 460
    vv04042211:
    top oglan. aliştilar konser parasina. bedavadan. 316 99
    6490203:
    konsere giden olmazsa parasını alamaz gitmeyin almasın tırrik 177 87
    or ac:
    işte Türkiye nin sorunu bu ve bunlardır. savaş çıksa kaçarlar, kendi devletini şikayet ederler, milli bayramlarda parasız sahneye çıkmazlar, halka bir yardımı olmaz ama halk adına konuşma yetkisini kendilerinde görürler. 147 50
    Sk 06:
    SENİN NE FAYDAN OLDU akİT 83 77
    AHMET YILMAZ:
    Elisa aminisihim senbir saraykancuğusun 42 61
  • dkmbhr6zsq:
    ne oldu züqqe kaynakların mı gitti heee 896 228 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Birlikte belediyeyi soydular Normaldir..Maması gitti 913 207 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Bir sen eksiktin simdi oldu. Insanlar cok simarmis cok. Ülkede cok bos insan var cok. 718 184 Yanıtla
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