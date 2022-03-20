Tayvan Başkanlık Sarayı: "Çin barışa destek olmalı" - Son Dakika
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Tayvan Başkanlık Sarayı: "Çin barışa destek olmalı"

20.03.2022 07:24
Tayvan Başkanlık Sarayı: "Çin barışa destek olmalı"

Tayvan Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang, Çin'i Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı olan uluslararası topluluğa katılmaya davet ederek barışa destek olması yönünde çağrıda bulundu.

Tayvan Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang, Çin'i Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı olan uluslararası topluluğa katılmaya davet ederek barışa destek olması yönünde çağrıda bulundu. Chang ayrıca İndo-Pasifik bölgesindeki barışın sağlanması için Çin'e görev düştüğünü de belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali birçok ülkeden tepkilere neden olurken Tayvan hükümetinden, Çin'e barışa destek olma çağrısı geldi. Tayvan Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang yaptığı açıklamada ilk olarak, İndo-Pasifik bölgesindeki barışın sağlanması için Çin'e görev düştüğünü ve Tayvan boğazı başta olmak üzere, İndo-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın tüm bölge ülkelerinin sorumluluğu altında olduğunu kaydetti. Chang, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara dikkat çektiğini ve Biden'ın bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu vurguladığını ifade etti. Ayrıca Çin'i, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı olan uluslararası topluluğa katılmaya davet eden Sözcü Chang, Çin'in Ukrayna'da barışın sağlanması için daha fazla efor sarf ederek çatışmanın barışçıl biçimde sonlanması için sorumluluk alması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Chang son olarak, Tayvan'ın başta ABD olmak üzere kendisiyle aynı fikirde olan ülkelerle beraber barış ve istikrar için çalışacağını ve Ukrayna'ya yardıma devam edeceğini kaydetti. - TAİPEİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Tayvan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan Başkanlık Sarayı: 'Çin barışa destek olmalı' - Son Dakika


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