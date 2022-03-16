Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım - Son Dakika
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Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım

16.03.2022 04:54
Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım

Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacaklarını duyurdu.

Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Ukrayna'ya yapılan yardımlara Tayvan'dan bir yenisi daha eklendi. Tayvan Dış İşleri Bakanı Josep Wu, 4 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, Tayvan temsilcilerinin ve diğer Avrupalı diplomatlarında katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım yapacağını kaydetti. Açıklamasında, Tayvan'ın yapacağı yardımın 5 AB ülkesine pay edileceği ve yardımların bu ülkelerin sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Ukraynalı mültecilere ulaştırılacağını bildiren Josep Wu, " Polonya'ya 6,5 milyon dolar, Litvanya'ya 500 bin dolar, Slovakya, Macaristan ve Çekya'da 1,5 milyon dolarlık yardım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tayvan, son açıklanan 11,5 milyon dolarlık yardımının dışında, Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı halk yardım kampanyası aracılığıyla da Ukrayna'ya 3,5 milyon dolarlık ayrı bir yardımda da bulunacak. Toplanan bu para Polonya hükümetine gönderilecek.

Öte yandan Tayvan, tüm bu maddi yardımların yanında geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya 27 tonluk sağlık ekipmanı ve ilaç yardımında bulunmuştu. Gönderilen bu kargo önce Polonya'ya, oradan da Ukrayna'ya ulaştırılmıştı. - TAİPEİ

Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım
Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım

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Avrupa Birliği, Polonya, Ukrayna, Tayvan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan'dan, Ukrayna'ya 11,5 milyon dolarlık ek yardım - Son Dakika


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