Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Politika

Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu

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Tayvan parlamentosunda, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştıran reform tasarısının oylanması sırasında şiddetli bir kavga çıktı. İktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekilleri, tasarının oylanmasını engellemek için harekete geçti.

21.12.2024 11:51  Güncelleme: 12:07
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Reform tasarısının oylanması sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan arbede, parlamentoda şiddetli kavgaya dönüştü.

Tayvan parlamentosunda dün gece yaşanan olaylar, Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlayan ve devlet yetkililerinin görevden alınmasını zorlaştıran reform tasarısının oylanması sırasında patlak verdi. İktidardaki Demokratik İlerici Partisi (DPP) milletvekilleri, çoğunluğu Çin yanlısı muhalefette olan parlamentoda tasarının oylanmasını engellemek için harekete geçti.

Gece saatlerinde parlamentoya gelen iktidar partisi milletvekilleri, Genel Kurul salonunun girişine ve kürsüye koltuklarla barikat kurdu. Ancak durum, ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang/KMT) ve Tayvan Halk Partisi (TPP) milletvekillerinin salona girme girişimiyle kontrolden çıktı.

Parlamento binası önünde toplanan binlerce iktidar yanlısı gösterici, "Tayvan'ı savunun" sloganlarıyla yasa tasarısını protesto etti. İktidar partisi, tasarının geçmesi halinde "Tayvan'ın demokratik sistemine geri döndürülemez zararlar vereceği" uyarısında bulundu.

Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu

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Son Dakika Politika Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mali Bu:
    Bunlara noluyo. Önceden mecliste kavgada birbirlerine elektronik malzeme atarlardı 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye de Olsa Ne Olur 0 0 Yanıtla
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