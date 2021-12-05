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TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu - Son Dakika

TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

05.12.2021 18:24
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan oldu.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan oldu.

TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci günü tamamlandı. Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için sandık başına gidildi. Genel Kurulda, dokuz kabin ve üç sandık kuruldu.

348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ramiz Erinç Sağkan yeni başkan olurken, Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Medeni Ayhan yarıştı. - ANKARA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu - Son Dakika


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