"TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın 3. etabı, Meclis'te başladı - Son Dakika

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılan "TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın 3. etabı başladı.

Turnuvanın açılışı, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla ocakta başlayan turnuvanın 3. etabının bu hafta sonu gerçekleştirileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Şentop'un, turnuva kapsamında başarılı sporcuların ödüllerini takdim edeceğini de bildiren Çoban, müsabakanın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Fatih Maden, "turnuvanın baş mimarı" olarak nitelendirdiği TBMM Başkanı Şentop'a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Maden, sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın 3. etabı, Çoban ve Maden'in açılış hamlelerinin ardından başladı.

Turnuva kapsamında gerçekleştirilen diğer etaplarda, farklı yaş gruplarından sporcular yarışmıştı.

15 ilden 13-20 yaş arasında sporcuların yarıştığı 3. etap, yarın şampiyonların belirlenmesiyle sona erecek.