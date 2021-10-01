TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı - Son Dakika

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. - ANKARA

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