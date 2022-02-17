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Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak - Son Dakika

Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak

17.02.2022 17:52

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, "terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel, konuyla ilgili açıklama yaparak teröristin sözlüsü olduğunu söylemişti.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.

KOMİSYONA BUGÜN SUNULDU

TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.

KARMA KOMİSYON'DAN KARAR ÇIKTI

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak - Son Dakika
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