HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel, konuyla ilgili açıklama yaparak teröristin sözlüsü olduğunu söylemişti.
Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak - Son Dakika