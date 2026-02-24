TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti

Haberin Videosunu İzleyin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti
24.02.2026 17:36  Güncelleme: 17:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti\'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yürüttüğü siyasi parti ziyaretleri kapsamında DEM Parti ile bir araya geldi. Komisyon raporu, "Terörsüz Türkiye" süreci ve atılması planlanan yasal adımların ele alındığı görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye bu meseleyi geride bırakacak" derken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer sürecin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, atılacak adımların toplumda olumlu bir atmosfer oluşturacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yönelik temasları kapsamında DEM Parti'yi ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan kapıda karşıladı.

GÜNDEMDE KOMİSYON RAPORU VE"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VARDI

Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tamamlanan raporu, "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu kapsamda yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alındı. Taraflar, rapordaki ortak noktalar ve farklı görüşler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KURTULMUŞ: TÜRKİYE BU MESELEYİ GERİDE BIRAKACAK

Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin söz konusu meseleyi geride bırakmaya kararlı olduğunu belirterek, "Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacak, asla geri dönmeyecektir. Çözüme çok yakınız, üzerimize düşeni yapacağız. Komisyon tarihi sorumluluğu başarıyla yerine getirmiştir, sonunda Türkiye demokrasisi kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş açıklamasında, "Tarihimizin en ağır meselesi çözülecek. DEM Parti'ye teşekkür ediyorum destekleri için. Sonunda kazanan Türkiye demokrasisi olacaktır. Türkiye'de 86 milyonumuzun huzur ve güvenlik içinde olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Bir kez daha bu raporun hayırlı uğurlu olmasını temenni diyorum" dedi.

BAKIRHAN: ORTAK MÜŞTEREKLERE ODAKLANILMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise ortak raporun önemli olduğunu ancak katılmadıkları yönler bulunduğunu söyledi. Beş siyasi grubun ortak müştereklerde buluştuğunu ifade eden Bakırhan, rapordaki fikir ayrılıklarından ziyade ortak noktaların büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünün yalnızca bugünü değil, Türkiye'nin gelecek yüzyılını da etkileyecek önemde olduğunu belirtti. Sürece günübirlik yaklaşımlarla değil, uzun vadeli bir perspektifle yaklaşılması gerektiğini dile getiren Bakırhan, geçmişteki ittifak ve kader ortaklıklarının doğru okunmasının önemine dikkat çekti.

"AİHM VE AYM KARARLARI UYGULANMALI"

Yasal düzenlemeler öncesinde bazı pratik adımlar atılabileceğini ifade eden Bakırhan, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması ile kayyum atanan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi gibi adımların barış iklimini güçlendireceğini savundu.

"RAMAZAN AYINDA ADIM ATILMALI"

Ramazan ayına dikkat çeken Bakırhan, sürecin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, atılacak adımların toplumda olumlu bir atmosfer oluşturacağını söyledi. Bakırhan ayrıca, komisyon raporunun hazırlanmasındaki katkıları dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Görüşmenin ardından taraflar, ortak zeminin genişletilmesi ve demokratik sürecin ilerletilmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Çok uzattınız olacaksa olsun olmuyorsa zorlamayın bir yılı aşkın dır hep konuşuyorsunuz ama icraat yok doymadınız mı konuşmaktan ziyaret lerden halk sonuç bekliyor gerçi sonuç belli yine bozulur uzadıkça uzuyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
