TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'dan ayrıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 gün süren temaslarının ardından Polonya'dan Türkiye'ye hareket etti.

Şentop'u, Varşova Chopin Askeri Havalimanından, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve öteki ilgililer uğurladı.

Şentop ile birlikte TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'den oluşan parlamento heyeti de yurda hareket etti.