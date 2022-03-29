TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'dan ayrıldı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Slovenya'dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, Lübliyana Joze Pucnik Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Şentop'u, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ve öteki ilgililer uğurladı.

Şentop'a, AK Parti Konya Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi Selman Özboyacı da eşlik etti.