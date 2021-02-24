TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı

24.02.2021 13:24

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Şentop, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı - Son Dakika
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