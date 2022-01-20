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TBMM Başkanı Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zayed ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zayed ile görüştü

20.01.2022 15:32
TBMM Başkanı Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zayed ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar ziyaretinin ardından geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Şentop, bugünkü temasları kapsamında BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile bir araya geldi. Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve işbirliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi.

Bugünkü temasları kapsamında "Wahat Al Karama" şehitliğini ve Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret eden Şentop, daha sonra Dubai'deki Expo 2020'de Türkiye, BAE ve Azerbaycan stantlarını ziyaret etmek amacıyla Dubai'ye hareket etti. - ABU DABİ

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Birleşik Arap Emirlikleri, Başbakan Yardımcısı, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zayed ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Zayed ile görüştü - Son Dakika
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