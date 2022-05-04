TBMM Başkanı Şentop: "Göç küresel bir sorun ve biz bunun başlangıç aşamalarındayız" - Son Dakika

- TBMM Başkanı Şentop: "Göç küresel bir sorun ve biz bunun başlangıç aşamalarındayız"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Rumeli Ailesi Bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Göç dediğimiz şey, bir ülkenin veya bu göçe kaynak olan ülkelerin komşusu olan ülkelerin değil, göç küresel bir sorun ve biz bunun başlangıç aşamalarındayız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin Bayrampaşa'da bir otelde düzenlendiği 'Büyük Rumeli Ailesi Bayramlaşma' programına katıldı. Şentop, programda vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece iki ülke savaşı olarak görünmüyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Çok yakınımızda yaşanan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece iki ülke arasındaki bir savaş olarak görünmüyor. Bu savaşın özellikle bölgemizi Avrupa'yı, bütün dünyayı tehdit eden bir potansiyeli içinde barındırdığını hep beraber görüyoruz. Tabi öncelikle izliyoruz televizyonlarda, bir taraftan da medya savaşı devam ediyor. Bazı propagandalar oluyor bunları görüyoruz ya da bunların yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Ama gördüklerimiz savaşın çok büyük bir yıkım ortaya getirdiğini ortaya koymak için yeterli. İnsanlar öldürülüyor. Sadece savaşan askerler değil sivil insanlar var çocuklardan, kadınlardan, bebeklerden kayıplar var. Binalar bir ekonomik varlığı, şehirler tahrip oluyor bunları görüyoruz" dedi.

"Göç küresel bir sorun ve biz bunun başlangıç aşamalarındayız"

Göç konusunun küresel bir sorun olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "İşin bir başka boyutu çok büyük bir göç dalgası. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşamış olduğumuz bu sorunla alakalı düzensiz göç ile ilgili uzaktan sadece bakan çağrılarımıza cevap vermeyen yeterli şekilde destek olmayan Avrupa Ülkeleri şimdi burunlarının dibinde çok büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldılar. Bizde bunu söylüyoruz göç dediğimiz şey, bir ülkenin veya bu göçe kaynak olan ülkelerin komşusu olan ülkelerin Suriye'ye komşuyuz, Afganistan'a komşuyuz, İran'a komşu ve bu ülkelerin değil göç küresel bir sorun ve biz bunun başlangıç aşamalarındayız. Dünyadaki demografik gelişmeleri doğru takip etmek lazım" şeklinde konuştu.

"Sıkıntılı dönemleri aslında dünyadaki birçok ülkenin karakterini de ortaya koyuyor"

Dünyadaki birçok ülkenin karakterini sıkıntılı dönemlerde ortaya koyduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'ye bakışan göç rengi biraz daha değişik şu anda. Şüphesiz esmer, Avrupalı olmayan, Avrupa dillerini konuşmayan insanları göçmen olarak onları farklı görüyorlardı ama şimdi Ukrayna'dan gelenlere ses çıkaramıyorlar onlar en azından beyaz. Avrupalı insandır, dolayısıyla bunlar farklı. Birçok yerde söylüyoruz. Bu tür kriz, sıkıntılı dönemleri aslında dünyadaki birçok ülkenin karakterini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"Rumeli'den sadece nüfus göç etmemiş, kurumlarıyla beraber devlet göç etmiş"

Rumeli'den yapılan göçün önemine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, "Rumeli'den göçün farklı bir yeri var bunu birçok çerçevede söylüyorum. Diğer göçlerin hepsinden bir insan, nüfus göçü var. Rumeli'den sadece nüfus göç etmemiş, Rumeli'den bütün kurumlarıyla beraber devlet göç etmiş. Çünkü Osmanlı Devleti aslında Rumeli merkezli bir devlet. Esasen devletin merkezi orada devlet orada kurulmaya çalışılmış. ve Rumeli toprakları Osmanlı Devletine katılırken baktığımızda tarih olarak bugün sınırlarımız içerisindeki birçok şehrimizden daha önceki tarihte Rumeli topraklarından Osmanlı Topraklarına katılmış" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rumeli Türküleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a hediye takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca Başkan Şentop'a KF Liria Prizren Futbol Takımının da forması hediye edildi.