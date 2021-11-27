TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantılarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşme yaptı.

Şentop, Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla yapılmasını kutlayarak, "Yüksek katılımla ve şeffaf şekilde gerçekleşen demokratik seçimlerde kardeş Özbek halkının Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e gösterdiği teveccüh, Özbekistan'da devam eden reform sürecine yönelik güçlü halk desteğini teyit etti." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Şentop, "Yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı, müşterek medeniyet coğrafyamızın huzur, istikrar ve refahına katkı yapan bir platform hüviyeti kazanmıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) birçok konuda üye devletlerinin arasındaki yakınlaşmayı artıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Özbekistan'ın ortak medeniyeti, tarihi ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Şentop, "Son dönemde iş birliğimizde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki düzenli temas ve istişarelerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.