TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'na katılmak için İspanya'ya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Şentop ve beraberindeki heyeti, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı.

Resmi programına yarın başlayacak olan Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantılarına başkanlık ederek PAB 143. Genel Kurulu açılış töreni ve resepsiyonuna katılacak.

Şentop, üç gün boyunca katılacağı toplantılar kapsamında PAB Başkanı Duarte Pacheco ile görüşecek, ikili görüşmeler yapacak.

Madrid'in ev sahipliğinde organize edilen PAH Genel Kurulu'nda 170'ten fazla parlamentodan üst düzey katılımcılar yer alıyor.

Toplantılarda Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin iş birliğinde hazırlanan, toplumsal cinsiyete duyarlılığı içeren, parlamenterlerin çalışmalarını kolaylaştıracak el kitabı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve bütçelere ilişkin bir rehber ve Afrika ülkelerindeki parlamentolarda kadına yönelik cinsiyetçilik, taciz ve şiddet hakkında bölgesel bir rapor da sunulacak.

Parlamenter bakış açısıyla küresel yönetimlerin analizine katılmak ve BM'nin çalışmalarını ve Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını referans almak için yılda iki kez toplanan PAH, 1500'den fazla parlamenter heyeti bünyesinde barındırıyor.