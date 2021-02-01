TBMM Başkanı Şentop, Sayıştay'da 'Tecrübe Paylaşımı' programına katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Sayıştay Başkanlığı'nın 'Sergi Alanı' açılışına ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı' programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın 56 ülkesinden Sayıştay Başkanlığı'na gelen 190 hediyenin yer aldığı 'Sergi Alanı'nın açılışını yaptı. Ardından Sayıştay Şeref Defterini imzalayarak sergiyi gezen Şentop, daha sonra kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı' programına katıldı. Burada, kurumda yeni başlayan denetçi yardımcılarına seslenen Şentop, Sayıştay'ın TBMM adına harcamaları denetlediğini ve Sayıştay'ın Türkiye'nin en köklü kurumlarının başında geldiğini söyledi.

'İŞİNİZİ İYİ YAPIN'Bürokraside, siyasette ve sivil alanda en önemli konunun, 'işini düzgün yapmak' olduğunu belirten Şentop, denetçilerden de işlerini iyi yapmalarını isteyerek, "Aslında çok basit bir şeydir. Herkes işini düzgün yaptığını düşünür ama gerek yaşadığımız sıkıntıların gerekse de karşılaştığımız zorlukların temelinde bu vardır. Herkes işini düzgün yapmıyor. Herkesin işini düzgün yapmak gibi bir amacı yok. Herkesin gözü farklı yerlerde, bunu siyasette de daha fazla görüyoruz. Bir yerde bir makama gelen arkadaşlar hemen bir sonraki daha parlak daha iyi makama ne zaman geçeceğine dair çalışmalar ver hesaplar içinde oluyor. Bulunduğu makamın gerektirdikleri işleri düzgün yapmadığı için başka yere atlama konusunda çalışma ve düşünce içerisinde olduğu için o iş düzgün yapılmamış oluyor. Bunun gibi birçok insan bulunduğu makamın gerekliliklerini yerine getirmediği için birçok iş bu sebeple aksıyor. İşinizi düzgün yaptığınız zaman başka bir yere terfi edebiliyorsunuz. Türkiye'nin işini iyi yapan insanlara ihtiyacı olduğunu ve devletin işini iyi yapan insanlar üzerinden yürüdüğünü ifade etmek isterim" dedi. '20'NCİ YÜZYILA AİT KURUMLAR İFLAS ETTİ'

Şentop, 20'nci yüzyıla ait kurumlar, fikirler ve paradigmaların çöküp iflas ettiğini ifade ederek, "Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar ve tüm dünyadaki sorunlar bir sistemin içinde ki sorunlar değil, bir sistem arayışının meydana getirmiş olduğu, yeni bir düzen kurulurken yer kapmaya, güç devşirmeye yönelik çatışmalardır. Böyle bir dönemde Türkiye daha güçlü bir pozisyonda söz sahibi ve karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin 20 yıldır kendisini yeniden yapılandıracağı bir süreci yaşamış olmasıdır. Türkiye 2017'de hükümet değişikliği sistemi olmak üzere birçok alanda dünyanın yeniden inşa edileceği bir döneme kendisini inşa ederek girmeye hazırlanıyor. Yeniden büyük Türkiye'yi biz görmesek de gelecek nesiller görecektir" diye konuştu.

- Ankara