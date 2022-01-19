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TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret

19.01.2022 21:43
TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'daki Türk Birleşik Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'daki Türk Birleşik Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyarette bulundukları Katar'da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Şentop, askerler tarafından karşılanmasının ardından Birlik Şeref Defterini imzaladı. Şentop daha sonra Katar Türk Birliği Komutanı Tuğgeneral Bilal Çokay'dan birliğin görev ve faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Türk Birliği'nde görev yapan komutan ve askerlerle birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - DOHA

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Mustafa Şentop, Parlamento, Katar, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret - Son Dakika


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