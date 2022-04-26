TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti

26.04.2022 23:10
TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ve Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

Şentop sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İki kardeş ülkenin sarsılmaz gönül köprüleri, bu eğitim kurumlarımızın çalışmalarıyla daha da güçlenecek. Maziden atiye uzanan köklü hikayemizi daim kılacak faaliyetleri alkışlıyor ve destekliyoruz" dedi. - SARAYBOSNA

TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti

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Saraybosna Üniversitesi, Mustafa Şentop, Saraybosna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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