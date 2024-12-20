CHP'li Başarır'dan Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Başarır'dan Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam?

Geniş Video İzle

Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan CHP'li Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Başarır, "Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47. Şimdi soruyorum, ne işe yarıyor bu adam?" ifadelerini kullandı.

20.12.2024 20:24  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine başlayan görüşmeler devam ediyor.

BAKAN ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDI

Görüşmelerde partisi adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kürsüde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sert eleştirilerde bulundu.

"NE İŞE YARIYOR BU ADAM?"

Şimşek'in göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38 olduğunu hatırlatan Başarır, bugün ise enflasyonun yüzde 47 olduğunu belirterek, "Ne işe yarıyor bu adam?" diye sordu.

"ÜLKE GÜNDEN GÜNE BÜYÜK BİR FELAKETE GİDİYOR"

Başarır, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK'e göre söylüyorum, Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47. Şimdi soruyorum, ne işe yarıyor bu adam? Üzüntü verici bir tablo değil mi? Ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. 14 trilyon 700 milyarlık bu bütçenin 1 trilyon 50 milyarını faize veriyoruz. Bütçenin yüzde 14'ü neredeyse arkadaşlar. 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. 'Yandı bitti' dediğiniz Türkiye ekonomisi 2002'deki dış borcu 132 milyar dolar, bugün 512 milyar dolar. Kur Korumalı Mevduat denen rezalete 1 trilyon 850 milyar ödedik. Bunu hangi akıllı icat ettiyse bir avuç zengine o parayı vermeseydik bugün faiz ödemeyecektik bu kadar. 3 trilyonluk bir vergi istisnası var, bunun 1 trilyona yakınını asgari ücret, maaşlara verildiğini kabul ediyorum. Yaklaşık 1,5 trilyonu bir avuç zengin, bu ülkenin yerinin altını, madenlerini, arsalarını, ihalelerini verdiğiniz şirketler için kullanmışsınız vergi almamışsınız."

CHP\'li Başarır\'dan Bakan Şimşek\'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam?

Ali Mahir Başarır, Tbmm Genel Kurulu, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne işe yarar devamlı zam yapar öyle dedemde yapar bu bakanlığı 26 20 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin:
    TBMM ne gelmiş en boş en yararsız adam ali başarısız dır. 26 19 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    bu CHP'li başarır ne seviyesiz adam ciddi alınacak bir adam değil. 24 15 Yanıtla
  • Halil Sosa:
    Ali başaran sen mersin millet vekilisin ya bende mersinli olarak senin yaptıklarından utanayırum mersinli olarak yazıklar olsun sana boş adam sın 20 11 Yanıtla
  • Alper Elma:
    boş boğaz ALİ 9 4 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Adam öyle veya böyle uğraşıyor, sen ne işe yarıyorsun ÇAPSIZ hak etmediğin maaş almaktan başka 9 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Siz Ne İşe YarıyorsunuZ 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:54:07. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır'dan Bakan Şimşek'e sert eleştiri: Ne işe yarıyor bu adam? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.