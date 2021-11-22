Üye Girişi
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği - Son Dakika

TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği

22.11.2021 13:38
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle, "PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle, " PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor. Orada biz şehit veriyoruz sen gülüyorsun" diyerek tepki gösterince gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı sunumunu yaptı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşarak 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım olduğunu söyledi. Soylu, "Terör eylemleri sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son 5 yılda bin 43'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur. Kato'dan Cudi'ye, Gabar'a kadar; Şenyayla'dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi'ne Kazan Vadisi'ne kadar; Çemçe Madur'dan Sehi Ormanları'na, Tendürek'e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiş, tüm temel üslenme alanlarına Allah'a şükür bizim evlatlarımız oturtulmuştur" dedi.

'BİZ ŞEHİT VERİYORUZ, SEN GÜLÜYORSUN'Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin sunumu sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a güldüğü gerekçesiyle tepki gösterince gerginlik çıktı. Bakan Soylu "PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor. Orada biz şehit veriyoruz, sen gülüyorsun. PKK'ya her evden 1 oy istediniz, HDP'ye her evden 1 oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi. Unuttuğumuzu sanıyorsunuz" diye konuştu. CHP'li Engin Özkoç ile Abdüllatif Şener de ayağa kalkarak Bakan Soylu'ya tepki gösterdi. Bazı muhalefet partili milletvekillerinin de tepki göstermesi ve gerginliğin devam etmesi üzerine komisyona ara verildi.'PKK TÜRKİYE'NİN HAFIZASINDAN SİLİNMEK ÜZEREDİR'Aranın ardından sunumuna devam eden Bakan Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye 'hayır' oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir. Çektiğimiz bir tehlikenin önlenmesi için yapılan mücadeleye, 'hayır' denmesini; yeniden o bölgenin terör örgütünün hakimiyetine bırakılmasına sebep olacak bir 'hayır' oyu verilmesini reddettiğimizi ve bunun tarihe not düşüldüğünü ifade etmek istiyorum. Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Artık yeni bir Türkiye konuşmak lazım. Bunu konuşturacak olan PKK değildir, kalıntıları değildir, siyasi uzantıları değildir, terk ettiğimiz eski sistemler değildir, eski Türkiye'nin kabulleri değildir" ifadelerini kullandı. 'FETÖ'DEN 45 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLMİŞTİR'Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin son FETÖ'cüye ulaşma hedefiyle sürmeye devam ettiğini bildirerek, "Bugüne kadar 319 bin kişi gözaltına alınmış, 99 bin kişi tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü sayısı 22 bin 340'tır. Bugüne kadar bakanlığımızdan; 45 bin kişi ihraç edilmiş, 12 bin 847 kişi de görevden uzaklaştırılmış, 13 bin 509 kişi de görevlerine iade edilmiştir. Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış; 'ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir" dedi. Bakan Soylu, bu sırada CHP milletvekillerinin '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' sorularına yönelik "10 bin doları söylerim ben. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan 2 yıl önce üst üste söylediği bu Meclis'te 'ByLock' kullanan milletvekillerini açıklasın" diye yanıt verdi.'BU YIL İÇİN KADIN CİNAYETİ SAYISI 251'DİR'

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddette '1' sayısına bile tahammül olmadığını kaydederek, "Dünya, kadına karşı şiddet konusunda bir sınamayla karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suç ofisinin verilerine göre dünyada 2017'de kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının yüzde 58'i eşleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Gelişmişlik, gelir veya eğitim seviyesiyle net bir bağı olmayan bu soruna karşı Türkiye'de, bütüncül bir yaklaşım ve politika izledik. 2015'te kadın cinayeti sayımız 360, 2020'de 268, bu yıl için 15 Kasım itibarıyla 251'dir. Buradaki politikamızın genel çerçevesi; mevzuat adımları atmak, şiddeti oluşmadan önlemek, ihbar ve şikayet mekanizmalarını geliştirmek, devletin bu konudaki birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, kamu otoritesi içinde bu konuda sahayı daha iyi izleyen bir yapı ortaya koymak ve özellikle bu konuda çalışan personelin eğitimine ağırlık vermek oldu. Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES'i indirdi. Gelen ihbarların toplamı ise 242 bin 473'tür. Bu ihbarların hepsine gidildi ve bunların 138 bini gerçek ihbarlardı. 1000 kelepçeyi aynı anda izleyen yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurduk. 272'si aktif olmak üzere bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takılmıştır ve elektronik kelepçe kullandığımız hiçbir olayda şiddet yaşanmamıştır."


TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği
TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği - Son Dakika


Son Dakika

Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 13:50 Metal dedektörüyle bulup altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Netflix dizilerinden Türkiye ekonomisine 583 milyon liralık katkı 11:53 Netflix dizilerinden Türkiye ekonomisine 583 milyon liralık katkı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak

Son Dakika Haberleri
13:56 Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:40 Taş kırma makinesinin içine düşen işçi, feci şekilde can verdi
13:37 TEM'de iki kişinin yaşamını yitirdiği kaza kamerada
13:37 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi
13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
13:35 Kerem Aktürkoğlu rakip takımların korkulu rüyası oldu
13:34 Bulyon tabletlere dikkat! İngiltere ve Türkiye'deki et-tavuk oranları farklı!
13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
13:17 CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL
13:06 Avrasya Araştırma'dan 14 anketin ortalamasına göre Meclis'te olası sandalye dağılımı
Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı         
13:56
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 14:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de bütçe görüşmesinde 'gülme' gerginliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement