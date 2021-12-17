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TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü - Son Dakika

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü

17.12.2021 15:42
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçesi görüşmelerinin son gününde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçesi görüşmelerinin son gününde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 2022 yılı bütçesi görüşmelerinin son günü, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. '2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanacağı bütçe görüşmesinin son günü Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hazır bulundu.

'MECLİS TARİHİNDE ŞEREFLE YERİNİ ALDI'Açılış konuşmasını yapan Mustafa Şentop, Genel Kurul'da 6 Aralık Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmelerinin aralıksız 12 gün sürdüğünü söyledi. Şentop, komisyonundaki görüşmeler dahil bugüne kadar 32 günde toplam 374 saat 23 dakika çalışma gerçekleştirildiğini, komisyon aşamasıyla beraber toplam 14 bin 804 sayfa tutanak tutulduğunu kaydetti. Şentop, "Elbette bu sayılar, verilen emeklerin karşılığını tam olarak ifade etmiyor. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerine ilişkin yasama süreçlerinde görev alan bütün arkadaşlarımın geceli gündüzlü verdikleri emek, gösterdikleri gayret bu yüce Meclis'in tarihinde şerefle yerini almıştır. Ülkemize ve her birimizin bütününü temsil ettiği aziz milletimize hizmet etme onuru ve sorumluluğu göğsümüzde bir nişane olarak duracaktır" dedi.Devletin bütçesinin iki temel işlevi olduğunu kaydeden Şentop, "Birincisi, insanımızı refaha kavuşturmak; ikincisi de devletimizi ileriye taşımaktır. Son çeyrek yüz yılda küresel politik krizler ve politikaların yeniden şekillenmesi, sorun alanlarına bir de Covid salgınının eklenmesiyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği hepimizin malumudur. Böylesi bir süreçte, ülkemizin büyüme hedefli bütçesinin oluşmasında emeği geçen bütün siyasi partilerin değerli milletvekilleri çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.'ÜSLUP, SÖZDEN ÖNEMLİ'Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan gerginliğe dikkat çeken Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim. Üslup, çoğu zaman sözden önemlidir, bir vitrindir. Her bir milletvekilimizin şahsında bütün milletimizin temsil edildiğini düşünürsek bu mukaddes çatı altında bulunan herkesin tavır ve tutumlarının yüce Meclis'imizin vakarına yakışır olmasının öneminin, hak ettiği özenin ve hassasiyetin bir kez daha altını çizmek isterim. Tartışılmayacak konu yoktur, insana saygı sebebiyle kullanılamayacak üslup vardır. Bu vesileyle bugünkü görüşmelerimizin gazi Meclis'imize yakışır üslupla, vakarla tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.MHP'Lİ KALAYCI: KARANLIK KAMPANYA YÜRÜTÜLMEKTEMHP grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin üzerinde oynanan oyunların açığa çıkacağını ve girişimlerin sonuçsuz kalacağını söyledi. Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak halen uygulanmakta olan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikasını ve milli teknoloji hamlesini destekliyoruz. Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir ya da hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini artıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir? Bunlar mutlaka açıklanmalıdır. Devlet Denetleme Kurulu'nca yapılan incelemenin hızla tamamlanarak sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye'yi kur-faiz-enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır. Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe ve karamsarlık havası yaymak, kriz ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır. Hep aynı yöntemler, malum ezberler, klişe sözler, şablon ifadeler sürekli devrededir. Bunlara kalsa, Türkiye bugüne kadar defalarca batmış, bitmiş, tükenmiş ve yerle yeksan olmuştu. Ekonomiye yönelik yıkıcı söylemler çok dikkat çekici ve düşündürücüdür. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir" dedi.

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TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü - Son Dakika


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