TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü (7) - Son Dakika

OKTAY'DAN, KILIÇDAROĞLU'NA TWEET TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde konuştu. Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesinin yaklaşık 2 aydır Meclis'te görüşüldüğünü belirterek bu süreçte yapılan hizmetleri anlattı. Oktay, asgari ücretin yapılan zam ile 4 bin 253 lira olarak belirlendiğini söyleyerek, "Böylece manşet enflasyonun 2,5 katı bir artışla asgari ücreti belirlemiş olduk. Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar 'yadırgamıyoruz' dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da asgari ücretlimizi de memurumuzu da işçimizi de emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Devletimiz dimdik ayaktadır. Milletimizin CHP'den beklentisi, milletin değerlerine avdet etmesidir ama samimiyetle. Yalanla, dolanla, hesapla, kitapla değil. Biz burada bütçe görüşmelerine devam ederken Kılıçdaroğlu tweet molası vermiş. Yaş aldıkça olgunlaşmasını beklersiniz insanoğlunun. Attığı tweetle kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir. Bu vesileyle bütçe görüşmelerinde bolca nezaketten bahsedenlerin, samimiyetten ne kadar uzak olduklarını da bir kez daha görmüş olduk. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.

'BU ZİHNİYET, BİZE HAKTAN, HUKUKTAN BAHSETMESİN'Sayıştay incelemelerinin, CHP belediyelerinde kaynakların sömürüldüğünü ortaya koyduğunu iddia eden Fuat Oktay, şöyle konuştu: "Bu zihniyetin hangi skandal uygulamalarını anlatalım. Ruhsatsız deniz taksilerle oluşturdukları korsan deniz taksi rantını mı anlatalım? Yaz mevsiminde kullanıyor gösterdikleri kar küreme araçlarını mı sayalım? Sayıştay denetim raporlarının Belediye Meclislerinden kaçırılmasını mı örnek gösterelim? Belediye şirketleri üzerinden sigorta yaptırılan eş dost akrabaları mı sayıp dökelim? Önce 'hiç kimse işinden olmayacak' diye söz verip sonrasında binlerce insanı işten çıkartan ve hemen akabinde, kat kat fazlasını belediye kadrolarına doldurmaktan mı söz edelim? Yine 'israf' denilip meydanlara dizilerek şov yapılan araçların hem daha fazlasıyla hem de katbekat fazla bedelle kiralandığı mı söyleyelim? İşte buyurun, size CHP zihniyetinin yönetim anlayışından bir kesit. Bu zihniyet gelip de bize haktan, hukuktan, adaletten hiç bahsetmesin."'MÜCADELEMİZ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DEVAM EDECEKTİR'Oktay, sözlerinin devamında terörle mücadeleye ilişkin şunları söyledi: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğini, Suriye'deki operasyonlarımızla tüm dünyaya ispat ettik. Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşturulmasını engelledik. Terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiğimiz üç harekatla 8 bin kilometrekareden fazla bir alan terörden temizlendi. Bu bölgelere 464 bin Suriyeli geri döndü. İdlip'teki mevcudiyetimiz, insani bir kıyım yaşanmasının ve ülkemize yönelik olası yeni bir göç dalgasının önüne geçti. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelemiz FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı aralıksız devam edecektir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte; 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu amaçla, Suriye halkının meşru temsilcilerini içerecek tüm sonuç odaklı çabalara ve yeni açılımlara destek olmaya hazırız. ABD ile karşılıklı saygı ve yarar temelinde, geniş bir yelpazede çözüm ve iş birliği odaklı olarak birlikte çalışmayı önemsiyoruz. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iç içe olmasını ve güvenlik konularında çifte standartlı yaklaşımını anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Bu çerçevede, ABD'den başta terörle mücadele olmak üzere ortak gündemimizdeki tüm konular ve sınamalarda müttefiklik ruhuna uygun davranışlarda bulunmasını bekliyoruz."'ÜLKEMİZİN REFAH DÜZEYİNİ HAK ETTİĞİ SEVİYELERE ÇIKARACAĞIZ'Bütçe açığının milli gelire oranı dünyada yüzde 10'un üzerinde yer alırken, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3,5 bütçe açığı verdiğine işaret eden Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: "Ekim ayı bütçe sonuçlarına baktığımızda 10 aylık süreçte bütçe açığımızın 46,5 milyar lira olduğunu görüyoruz. Böylece sene sonunda program hedefi olan yüzde 3,5'in de altında bir bütçe açığı vermiş olacağız. 2020 yıl sonunda 93,5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez Bankası rezervleri de 10 Aralık itibariyle 123 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu göstergeleri bütçe sürecinde gerek Plan Bütçe Komisyonu'nda, gerekse Genel Kurul'da defaten vurguladım. Şimdi tüm bu olumlu gelişmeleri görmezden mi gelelim? Bunları söylemeyelim mi? Kurdaki dalgalanmayı ve fahiş fiyat artışlarını elbette tartışacağız ama yaptıklarımızı anlatmaya da devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırım kaynaklı büyüme yapısını oluşturmak, alternatif finansman yöntemleri ile yeni yatırım araçları oluşturarak para ikamesini azaltacak uygulamaları hayata geçirmek ve finansal istikrarı güçlendirmek temel makroekonomik önceliklerimiz olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu süreçte biz tüm aksiyonlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesi ile tam uyumlu şekilde atmaya devam edeceğiz. 2022 bütçesiyle daha da güçlü temeller üzerine oturmuş, daha istikrarlı ve daha dayanıklı bir ekonomik yapıyla ülkemizin refah düzeyini hak ettiği seviyelere çıkaracağız."2022 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Kanun Teklifi, 524 milletvekilinin oy kullandığı oylamada 327 kabul oya karşı 197 ret oyuyla kabul edildi. Oylamanın ardından milletvekilleri kendi gruplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bütçe görüşmelerinin son gününde Genel Kurul çalışmalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP milletvekilleri de Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Partili milletvekilleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,