TBMM\'de gergin anlar: Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurul\'u terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. AK Parti grubu Genel Kurulu terk ederken birleşime ise 15 dakika ara verildi. Aranın ardından Genel Kurula gelen ve aralarında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in de olduğu çok sayıda vekil, kürsünün önüne geçerek protesto düzenledi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP adına kürsüye çıkan Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine değinerek, "İş cinayetlerinde 142 kadın hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Özcan, ardından AK Parti grubuna dönüp "Tabii siz gülersiniz." dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLER KÜRSÜYE KADAR YÜRÜYÜP PROTESTO YAPTILAR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Özcan'ın yanlış konuştuğunu belirterek Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan müdahale etmesini istedi.Bunun üzerine AK Parti Grubu'ndan tepkiler ve alkış sesleri yükseldi. Genel Kurul'da sözlü tartışmalar ve bağrışmalar yaşandı. Sonrasında AK Parti grubu Genel Kurulu terk etti. Birleşime verilen 15 dakikalık aranın ardından AK Parti milletvekilleri kürsünün önüne geçerek protesto düzenledi.