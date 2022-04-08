TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2) - Son Dakika
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TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2)

08.04.2022 01:25
TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2)

TEKLİF KABUL EDİLDİHazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiTBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; evim mağdurları için düzenleme yapılacak. Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesinin önü açılacak. Ayrıca, muhtar maaşları, net asgari ücret tutarının altında kalmayacak şekilde düzenecek.Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden Gelir Vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.Vergi Kanunlarına göre; tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak.Tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak.Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler yapılacak. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı veya kullanma izni, bedellerine ilaveten alınan hasılat payına ilişkin düzenlemeler getirilecek.

Önergeyle teklife eklenen madde ile koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini bertaraf için düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda; ticari hayatın devamını sağlamak amacıyla 1 Mart 2020 tarihinden, 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hüküm altına alınacak.

Besti KARALAR/ANKARA,


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Katma değer vergisi, İYİ Parti, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2) - Son Dakika
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