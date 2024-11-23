TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı

TBMM\'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen iç güvenlik düzenlemelerini içeren yasa teklifine göre bekçilere yeterli şüphe varsa kişiyi elle kontrol edebilme yetkisi verildi. Bekçiler tarafından araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

23.11.2024 11:22
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre izinsiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere 96 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetkiler tanındı. Bekçiler, sadece "silah bulundurma"ya ilişkin kuvvetli şüphe halinde üst araması yapabilecek. Bunun dışında üst arama yapamayacak. Araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

Ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yasaya göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ya da bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet personelinin ölümü halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılması hükme bağlandı.

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • O bir Karşıyakalı:
    kardeşim bu bekçilerin yetkisi yok ama varmış gibi hareket ediyorlar..Kaldırmayın bi taraflarını şunların..En kral bekçi gelse bana dokunamaz dokundurtmam.. 26 31 Yanıtla
  • Gökhan:
    Bence bekcileri de polis yapin olsun bitsin. 27 3 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Bekcilere vur emri verdinizmi etrafta bir sürü manyak var sırası geldiğinde kendilerini nasil koruyacaklar 16 12 Yanıtla
  • Osman A:
    Kime göre yeterli şüphe.Adam,ben öyle istedim öyle gördüm diye istediğini arar. 20 6 Yanıtla
  • selman çakır:
    polislere şark görevi var bekçilere niye yok kendi Mahallesi'nde bekçilik yapıyorlar inşallah kötüye kullanan olmaz 15 3 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Kahvede oturma yetkısi ne oldu:))) 11 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yakında bekçi yaralandı öldü haberlerini de alırız 3 8 Yanıtla
  • gökhan:
    Hiç bir eğitim almadan arama yetkisi verirsen çok kavga çıkar neye göre yetki verdin önüne geleni bekçi yaptın okulu yok eğitimi yok adam gece yattı sabah bekçi oldu… 8 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Güvenlik görevlisi Emniyete baglansin. 10 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Yakaladığı suçlu başına prim verseler atmaca gibi okur hepsi. 8 0 Yanıtla
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