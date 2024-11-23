TBMM\'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre izinsiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere 96 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süre boyunca trafikten men edilecek.

BEKÇİLERE YENİ YETKİ

Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetkiler tanındı. Bekçiler, sadece "silah bulundurma"ya ilişkin kuvvetli şüphe halinde üst araması yapabilecek. Bunun dışında üst arama yapamayacak. Araçların ise yalnızca dışarıdan görülebilir bölümleri kontrol edilebilecek.

Ruhsatsız silah bulundurma ve ticaretine ilişkin yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yasaya göre ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ya da bulunduranlara verilen hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Yasayla, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet personelinin ölümü halinde mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı yapılması hükme bağlandı.