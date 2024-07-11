Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu - Son Dakika
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Politika

Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Urfa'nın elektrik sorununu sordu. Önder ise, Tanal'ın sorusuna esprili bir yanıt vererek, ''Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Çöpü müftüye, elektriği bana soruyorsun'' dedi. İkili arasında kameralara yansıyan bu diyalog meclisi kahkahaya boğdu

11.07.2024 12:42  Güncelleme: 13:17
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şanlıurfa'nın "Elektrik" sorununu dile getiren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Bu sorun nasıl halledilecek?" diye sordu. Önder'in verdiği yanıt ise salonda kahkahalarla karşılandı.

TANAL "ELEKTRİK SORUNU NE OLACAK?" DİYE SORDU

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e seslenerek, "Işıkları açın-kapatın eylemimize Şanlıurfa'da elektrikler kesik olduğu için Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız bu hakkını kullanamamıştır. Benim sizden istirhamım Sayın Meclis Başkanvekilim Şanlıurfa'nın bu elektrik sorunu nasıl halledilecek?" diye sordu.

SÖZE BAŞLAR BAŞLAMAZ KAHKAHALAR YÜKSELDİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var" diye söze başladı ve mecliste o anda kahkahalar hava uçuştu.

"ÇÖZÜM DEĞİL MUHATAP ARIYORSUN GİBİ"

Önder, sözlerinin devamında "Çöpü Urfa Müftüsüne soruyorsun, belediye orada duruyor gidiyorsun Urfa müftüsüne, elektriği bana soruyorsun, sanki bu işte sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi" yanıtını verdi.

O ANLAR MECLİS KAMERASINA YANSIDI

İkili arasında yaşanan bu diyalog mecliste bulunan vekilleri ve izleyenleri gülümsetti. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan görüntüler kaldı.

Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hursit Yavas: Keyifler yerinde tabi gülüşmeler normal … 2 0 Yanıtla
  • murat salih başçı: :))))) 1 0 Yanıtla

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