TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Geniş Video İzle

TBMM, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM'deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz'' dedi.

08.10.2024 16:09  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum yapılıyor. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Meclis'teki kapalı oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Kurtulmuş, bölgedeki ateşin söndürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

BAKANLAR BİLGİ VERECEK

Meclis'teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

KONUŞULANLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

TBMM\'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sefer Gündüz:
    Telefonları da dışarda bırakaydınız:))) 26 8 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    kinayacaklar ?? 27 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.