TBMM\'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Politika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum yapılıyor. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi.

Meclis'teki kapalı oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Kurtulmuş, bölgedeki ateşin söndürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu.

BAKANLAR BİLGİ VERECEK

Meclis'teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

KONUŞULANLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.