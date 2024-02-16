TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün - Son Dakika
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Politika

TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

TBMM Genel Kurulu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasındaki diyalog damga vurdu. Önder, Erzincan İliç'teki maden faciasıyla ilgili konuşan Sarıgül'ü, konuşmasının bir bölümünde dili sürçtüğü için uyardı. Konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü bir kez daha uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." dedi.

16.02.2024 00:11  Güncelleme: 00:24
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Önder, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili Genel Kurul'da konuşan Sarıgül'ün, konuşmasının bir bölümünde dili sürçmesi üzerine uyardı. Bu kez de konuşmasının bitiminde kürsüde evrakını unutan Sarıgül'ü yeniden uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde yaşanan toprak kayması nedeniyle CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül'e söz verdi.

TBMM'de Mustafa Sarıgül ve Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİLER"

Maden sahasındaki toprak kayması nedeniyle Fırat Havzası'nın siyanür tehlikesi altında olduğuna yönelik söylemleri hatırlatan Sarıgül, bu yönde bir tehlikenin önlenmesi için gereken adımların atılmasını istedi. Madeni işleten şirketin insanlığa ve doğaya karşı suç işlediğini belirten Sarıgül, "Bu saatten sonra tedbirler, bilim ve hukuk konuşmalı. Bu olaydaki hukuki sorumlular mutlaka adalet önüne çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

TBMM'de Mustafa Sarıgül ve Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder

"SAYIN SARIGÜL ÜZGÜN"

Sarıgül'ün konuşmasını bitirdiği sırada Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Sarıgül, sehven 'Siyanürün yayılması için gereken her şey yapılıyor.' dediniz. Sanırım 'Yayılması için' diyecektiniz. Kayıtlara öyle geçmemesi için düzeltin." dedi. Kürsüden ayrılan Sarıgül'ün evraklarını unutmaması konusunda da uyaran Önder, "Evraklarını burada unuttunuz Sayın Sarıgül. Sayın Sarıgül üzgün." ifadelerini kullandı.

TBMM'de Mustafa Sarıgül ve Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

ERZİNCAN'DAKİ MADEN FACİASI

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ait altın madeni ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Toprak kaymasıyla birlikte siyanür ve çeşitli kimyasal maddelerin doğaya zarar vereceği gündeme gelmişti.

TBMM'de Mustafa Sarıgül ve Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın hemen ardından toprak kaymasıyla birlikte siyanürün Fırat Nehri'ne akmaması için menfezleri kapattıklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

TBMM\'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika TBMM'de ilginç diyalog: Sayın Sarıgül üzgün - Son Dakika

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