TBMM'de, Spor Yasası'nda değişiklik teklifi görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Muhalefet partilerinin imzasının bulunduğu ortak önerge ile kanun teklifinin eleştiri alan kimi maddeleri çıkarıldı, kimi maddeleri de değiştirildi.

Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı 'na bildirileceğine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı.Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunluluğu devam ederken, 'kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi' zorunluluğu da tekliften çıkarıldı. Spor kulübü üyelik şartlarının belirlenmesiyle ilgili madde hakkında değişikliğe gidildi.Üst kuruluşların kuruluş amaçları arasında yer alan, kaynak ve güçlerini birleştirmeye, yardımlaşmaya, ortaklaşa spor merkezi, saha ve tesisleri kurmaya ve kullanmaya ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı.Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.'Spor kulüplerinin kuruluş ve tüzel kişiliğinin kazanılması', 'spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi', 'mali hükümler', 'kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin amacı dışında kullanılması halinde verilecek cezalar' ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, teklifte yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri, teklife göre tescil edilerek spor faaliyetlerine katılabilecek; ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.