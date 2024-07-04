TBMM\'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba\'dan Gökçek\'e: Baban hırsız mı, FETÖ\'cü mü?

Politika

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Veli Ağbaba ile AK Partili Osman Gökçek arasında "ihale, rant ve yolsuzluk" tartışması çıktı. AK Partili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP'li Veli Ağbaba'nın Mersin'de belediyeler üzerinden "kişisel rant sağladıkları" iddiasında bulununca CHP'li Ağbaba tepki gösterdi.

VELİ AĞBABA'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Kürsüden Gökçek'e seslenen Ağbaba oldukça sert bir üslupla "Sen trolün cana bürünmüş halisin. Sen de utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey yok sende. Kimin Mezitli'de 1 metrekare arsası varsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım.

"BABANIN ALTINDAKİ ZIRHLI ARAÇLARI ZORLA ALDILAR"

Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü? Senin babanın altından zırhlı araçları Mansur Yavaş zorla aldı. Sen bir iş yapmadan zenginleşmiş bir adamsın, sen iftiradan başka bir şey bilmeyen, haysiyetten ardan, namustan yoksun bir adamsın" ifadelerini kullandı.

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Tartışmanın üzerine bileşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, genel kurula ara verdi.