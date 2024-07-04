TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü? - Son Dakika
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Politika

TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?

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TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan "ihale, rant ve yolsuzluk" tartışması tansiyonu tavan yaptırdı. AK Partili Osman Gökçek'in "Mersin'de belediyeler üzerinden kişisel rant sağladınız" iddiasına sinirlenen CHP'li Veli Ağbaba "Kim kamu malından yediyse namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım. Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü?" dedi.

04.07.2024 21:33
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TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Veli Ağbaba ile AK Partili Osman Gökçek arasında "ihale, rant ve yolsuzluk" tartışması çıktı. AK Partili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP'li Veli Ağbaba'nın Mersin'de belediyeler üzerinden "kişisel rant sağladıkları" iddiasında bulununca CHP'li Ağbaba tepki gösterdi.

VELİ AĞBABA'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Kürsüden Gökçek'e seslenen Ağbaba oldukça sert bir üslupla "Sen trolün cana bürünmüş halisin. Sen de utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey yok sende. Kimin Mezitli'de 1 metrekare arsası varsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Gel mal varlıklarını araştıralım.

"BABANIN ALTINDAKİ ZIRHLI ARAÇLARI ZORLA ALDILAR"

Allah aşkına sen ne iş yapıyorsun? Şimdiye kadar ne iş yaptın sen? Senin babanı yanında oturan kişiler, AK Partililer görevden aldı. Niye? Hırsız mıydı, FETÖ'cü müydü? Senin babanın altından zırhlı araçları Mansur Yavaş zorla aldı. Sen bir iş yapmadan zenginleşmiş bir adamsın, sen iftiradan başka bir şey bilmeyen, haysiyetten ardan, namustan yoksun bir adamsın" ifadelerini kullandı.

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Tartışmanın üzerine bileşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, genel kurula ara verdi.

TBMM\'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba\'dan Gökçek\'e: Baban hırsız mı, FETÖ\'cü mü?

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Son Dakika Politika TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Kurt: çok doğru konuşmuş... 4 0 Yanıtla

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