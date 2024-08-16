TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı

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TBMM tutuklu bulunan TİP milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde sarf ettiği sözlerin ardından vekiller arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı.

16.08.2024 15:03  Güncelleme: 15:11
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TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.

GÜNDEM OLDU

Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga görüntüleri kısa sürede ülke gündemine oturdu. Vekillerin birbirini yumrukladığını gören kullanıcılar, sosyal medyada "Bu adamlar neyi bölüşemiyor?", "Böyle meclis mi olur?", "Vekiller böyle yapıyorsa vatandaş ne yapsın?" şeklinde yorumlar yaptı.

TBMM\'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı

Milletvekili, Kavga, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Mustafa POLAT: Mağduriyetten zorbalığa adlı Akp filmi önümüzdeki yıllarda çok sağlam gişe yapacağa benziyor 321 186 Yanıtla
  • Mustafa Yüksel: neden herkes hükumete sitem ediyor adam hükümlü cezasını çekecek hayır o milletvekili diyorsunuz ne zamandan beri hükumeti devleti yıkmak isteyenler milletvekili olmuş neden vataninizi dusunmuyorsunuz 234 113 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak: helal olsun alpaya yapıştır 152 119 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Lafını bilmessen öyle yumruğu yersin 114 92 Yanıtla
  • Serkan Basar: hamd olsun dünya bizi kıskanıyor neredeeeeeeennn nereye 134 39 Yanıtla
  • Bilal Küçük: Rezillik, kendini kontrol edemeyen kişilerin orada olması utanç verici… Demokratlık yumrukla değil fikirle olur. Ayrıca tahammül insani bir eşik ve önemli erdemdir. 131 36 Yanıtla
  • ferhat eser: Tek gelsene yiyosa 97 37 Yanıtla
  • Serkan Basar: neredeeeeeeeeeeeennnn nereye 84 23 Yanıtla
  • Osman Koca: şimdi bunlar bizi böyle mi temsil ediyor.halbuki ben hiçbir sorunumu kavga ile çözmedimki. 89 9 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hem gazi meclis derler koridorda olay bağırıp çağıran kadınlara laf atar hem gazi meclisin salonun da kavga ederler 58 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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