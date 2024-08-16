TBMM\'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı

Politika

Abdülkerim\'e komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti

Yılda sadece 1 buçuk ay çalışıyorlar! Saatlik kazançları ise dudak ısırtıyor

TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.

GÜNDEM OLDU

Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga görüntüleri kısa sürede ülke gündemine oturdu. Vekillerin birbirini yumrukladığını gören kullanıcılar, sosyal medyada "Bu adamlar neyi bölüşemiyor?", "Böyle meclis mi olur?", "Vekiller böyle yapıyorsa vatandaş ne yapsın?" şeklinde yorumlar yaptı.