TBMM'de Can Atalay ile ilgili düzenlenen oturumda yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası TBMM'nin zemininde kanların olduğu görüldü. Zemine dökülen kanlar görevliler tarafından silindi. Meclis'te çıkan yumruklu kavganın ardından oturuma 45 dakika ara verildi.
Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga görüntüleri kısa sürede ülke gündemine oturdu. Vekillerin birbirini yumrukladığını gören kullanıcılar, sosyal medyada "Bu adamlar neyi bölüşemiyor?", "Böyle meclis mi olur?", "Vekiller böyle yapıyorsa vatandaş ne yapsın?" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Politika › TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı - Son Dakika
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