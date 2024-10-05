TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor - Son Dakika
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Politika

TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan Saadet-Gelecek Grubu MHP'nin yerine, MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor. MHP lideri Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasının yankıları sürerken Meclis'teki oturma düzeninin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

05.10.2024 10:55
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Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partilerin oturma düzeni değişiyor. Milletvekili sayısı en az olan Saadet - Gelecek Grubu MHP'nin yerine geçerken; MHP'li milletvekilleri DEM Parti'nin yanına oturacak.

İçtüzüğe göre; Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzeni, milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubundan en fazla olan gruba göre sıralanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl oturma planı belirlendikten sonra Saadet - Gelecek Grubu kurulunca düzen değişti. Uzun süre ön sıralarda yer verilmeyen Saadet - Gelecek grubunun sorununu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözdü. Bahçeli'nin, MHP Grubunun bir sırasından feragat etmesiyle Saadet - Gelecek grubu da ön sıralarda temsil edildi. Ancak Saadet -Gelecek Grubu, içtüzüğün öngördüğü şekilde milletvekili sayısı en az olan grup olarak en sola değil, MHP grubundan sonraki sıralarda yer aldı.

TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor

SAADET-GELECEK SON SIRALARA OTURACAK

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; yeni yasama yılında oturma düzeninin iç tüzüğe uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre milletvekili sayısı en az olan siyasi parti grubu Saadet - Gelecek Partisi milletvekilleri, şu anda MHP milletvekillerinin oturduğu Genel Kurul'un en son sıralarında oturacak.

MHP, DEM PARTİ'NİN YANINA GEÇECEK

İstifalar sonrası milletvekili sayısı düşen İYİ Parti, Saadet - Gelecek grubunun yanında yer alacak. Genel Kurul sıralarında İYİ Parti'den sonra sırasıyla MHP, DEM Parti, CHP ve AK Parti yer alacak.

TBMM\'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti\'nin yanına geçiyor

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Son Dakika Politika TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Aydaz:
    Nerdesiniz sahte kurtlar, sahte milliyetciler, 25 3 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Narin cinayetinde komisyon kurulmasın diyen ittifak cinayet açığa çıkmasın diye komisyonu reddeden vicdanlar 43 gündür açıklanamayan cinayet adaletmiş insan haklarıymış hep hikaye 23 1 Yanıtla
  • Hüseyin Alp:
    MHP hani sen pkk ile el sikismazdin ne oldu kardeş oldunuz koltuk sevdası mi 18 2 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Anayasa değişikliğine destek bulmak için ekepe ve mehepe demleniyor. Makarnacılar söyleyecek sözümüz varmı 17 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Dem ile chp tokalaşınça sıkıntı mhp tokalaşınça barış yapmak zorundayız . Koşturun bakalım atınızı bu işin bir de Kübra-i Mahkemesi var 16 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    haberiniz yok ittifak bile kuruldu yakinda duyuracaklar 15 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Makarnacılar sizdende yorum alalım :) 12 0 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    bol kavgalı günler diliyorum 8 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    dem i bol olsun basbug 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Devlet beyin vardır bi planı bekleyin 0 3 Yanıtla
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