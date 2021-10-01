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TBMM'de yeni yasama yılı açıldı - Son Dakika

TBMM'de yeni yasama yılı açıldı

01.10.2021 15:14
TBMM'de yeni yasama yılı açıldı, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı açıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şüphesiz ki her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclis'imizin maneviyatı için önem arz etmektedir. Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz" dedi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören kıtasını selamlamasının ardından Genel Kurul salonuna geçti.'GÜÇLÜ ÇALIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'TBMM Başkanı Şentop, yeni yılının açılışında sunum konuşması yaptı. Şentop, yeni yasama yılında, Meclis tarafından alınacak kararların, çıkartılacak kanunların, yürütülecek çalışmaların, millet ve devlete hayırlı olsun dileğinde bulundu. Şentop, geçen yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de, güçlü çalışmalara ev sahipliği yapacaklarını aktararak, "Bir yandan küresel Covid-19 salgınını en az can kaybıyla atlatabilmenin mücadelesi verilirken, diğer yandan daha iyiye doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak, evini, ailesini unutarak çalışan sağlık emekçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Pandeminin en sert döneminde okullarından mahrum kalan öğrencilerimizin okul özleminin bitmesi, velilerin sonsuz sabrının sevince dönmesi bizleri sevindirmektedir" ifadelerini kullandı.'ŞARTLAR BİRİNCİ MECLİS'E BENZİYOR'TBMM Başkanı Şentop, bu günün şartlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz süreç Birinci Meclis'in şartlarına benzer özellikler göstermektedir. Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Şüphesiz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir. Ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir. Bu çatı altında bulunan her milletvekili bu gerçeğin şüphesiz farkındadır. 100 yıl önce 'Mali durum tam bağımsızlık istemeye müsait değildir' diyenlere karşı 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir' emrini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyan, 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' iddiasını ilan eden ve Birinci Cihan Harbinin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade bugün de tüm sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Bu güçlü iradenin Meclis'imizin çalışma içeriğine de aksetmesini ümit etmekteyim."TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin kahraman, gazi, fedakar ve idealist bir Meclis olduğunu belirterek, Meclis'in her düşman saldırısında ayrılıklarını bırakıp bir araya geldiğini, anlaşmazlıkları unutup birlik olduğunu söyledi. Bu duruma en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde tanık olunduğunu kaydeden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur" diye konuştu.UZLAŞMA MESAJIYeni dönemde TBMM çalışmalarında 'usul' ve 'üslup' vurgusu yapan Şentop, "Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır. Şüphesiz ki, her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclis'imizin maneviyatı için önem arz etmektedir. Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Demokratik rekabetin, insani nezaketin ve milli bütünlüğün sınırları içerisinde hareket etmeye büyük ihtimam göstermek lazım." Türkiye'de yaşanan mülteci ve göç konusuna da değinen Şentop, "Ülkesizlik bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir" ifadelerini kullandı.


TBMM'de yeni yasama yılı açıldı
TBMM'de yeni yasama yılı açıldı
TBMM'de yeni yasama yılı açıldı

Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı, Tören, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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