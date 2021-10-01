TBMM'de yeni yasama yılı açıldı - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şüphesiz ki her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz, ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Anlaşmazlığa düşülen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, Meclis'imizin maneviyatı için önem arz etmektedir. Bu çatı altında hiç kimse, bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz" dedi.

Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.