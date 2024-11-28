TBMM'de Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesine yönelik karar ortalığı fena karıştırdı.
Meclis muhabirlerine cep telefonuyla çekim yapamayacaklarının söylenmesi üzerine tansiyon bir anda yükselirken muhalefet milletvekilleri de durumu fark edince yaşananlara tepki gösterdi.
MHP'li Fethi Yıldız, "Yeter artık sus, daha ne kadar konuşacaksın" diyerek CHP'li Veli Ağbaba'ya seslendi ve ayağa kalktı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" dedi.
MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak Ağbaba'ya, "Al o Serkan Sarı'yı buradan çıkarın" dedi. Muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmalar nedeniyle komisyona ara verildi.
Son Dakika › Politika › Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı - Son Dakika
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