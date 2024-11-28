Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı

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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesinin ardından ortalık fena karıştı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" derken MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak "Bunu buradan çıkarın" karşılığını verdi. Milletvekilleri arasındaki tartışma nedeniyle görüşmelere ara verildi.

28.11.2024 11:11
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TBMM'de Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Meclis muhabirlerinin görüntü çekmesinin engellenmesine yönelik karar ortalığı fena karıştırdı.

VEKİLLER FARK EDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Meclis muhabirlerine cep telefonuyla çekim yapamayacaklarının söylenmesi üzerine tansiyon bir anda yükselirken muhalefet milletvekilleri de durumu fark edince yaşananlara tepki gösterdi.

"GAZETECİLER, MUHABİRLER ENGELLENİYOR"

MHP'li Fethi Yıldız, "Yeter artık sus, daha ne kadar konuşacaksın" diyerek CHP'li Veli Ağbaba'ya seslendi ve ayağa kalktı. CHP'li Serkan Sarı, "Gazeteciler, muhabirler engelleniyor. Basın dördüncü kuvvet, buna engel olamazsınız" dedi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

MHP'li Baki Ersoy parmağını sallayarak Ağbaba'ya, "Al o Serkan Sarı'yı buradan çıkarın" dedi. Muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmalar nedeniyle komisyona ara verildi.

Muhabirlere görüntü yasağı Meclis\'i fena karıştırdı

Baki Ersoy, Tansiyon, Politika, 3-sayfa, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı - Son Dakika
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