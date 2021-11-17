Üye Girişi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması

17.11.2021 19:17
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "ABD'li Senatör Menendez'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'sorun' olarak görme eğilimi esasen Türkiye'yi 'sorun' olarak algılama düşüncesinin tezahürü." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "ABD'li Senatör Menendez'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'sorun' olarak görme eğilimi esasen Türkiye'yi 'sorun' olarak algılama düşüncesinin tezahürü." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, New Jersey Senatörü ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Başka ülkelerin, Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına gelecek tavır ve davranışlarına müsamaha göstermemenin, AK Parti hükümetinin dış politikada hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında geldiğini söyleyen Kılıç, "Bizler nasıl diğer ülkelerin iç işlerine, siyasi tercihlerine karışmıyor ve bu konularda tarafsız ve saygılı bir tavır sergiliyorsak aynı davranışı karşı taraftan da beklemeyi kendimize hak olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kılıç, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in, bir süredir açıklamalarıyla Türkiye karşıtlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Aslen hukukçu olan Senatör Menendez'in, 2006'dan bu yana New Jersey eyaletinden ABD Senatosu'na seçilen bir siyasetçi olduğunu, 2013 ve 2015 yılları arasında ve 2020'nin başından bu yana ABD Senatosu Dış İşleri Komitesi Başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Kılıç, 2015'te federal yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme gelen Menendez'in, ABD Senatosu Seçilmiş Etik Komitesi tarafından "ciddi şekilde uyarıldığının" kamuoyu tarafından bilindiğini vurguladı.

"Senatör Menendez'in öz geçmişine bakıldığında, Türkiye'ye yönelik sözde Ermeni iddialarına ilişkin tutumunu bir nebze açıklasa da demeçlerinin siyasi ahlak ve etikten yoksun niteliğine mazeret olamamaktadır" ifadesini kullanan Kılıç, Menendez'in, bir süre önce Yunanistan tarafından Büyük Haç Onur Nişanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından da Makarios Büyük Haç Onur Nişanı ile ödüllendirildiğini hatırlattı.

Senatör Menendez'in, bu iki ödül dışında başka bir ülkeden herhangi bir nişan ya da ödül almamasını da dikkate değer bulduğunu belirten Kılıç, şu görüşleri paylaştı:

"Bu verilere baktığımızda Senatör Menendez'in, ülkemize sempati ile yaklaşmasını beklemenin çok gerçekçi olmadığını bilmekle beraber, sanıyorum en azından, ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak verdiği demeçlerin kişisel hissi yaklaşım ve değerlendirmelerden arındırılmış, üstlendiği görevin ve konumunun saygınlığına uygun olarak daha tarafsız ve önyargılardan uzak bir şekilde yapılmasını talep etmek hakkımızdır diye düşünüyorum. Ancak Senatör Menendez'in, genelde ülkemize özelde ise Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece olumsuz hisler beslediğini ve bunun değişmesini sağlayabilecek temaslardan da özenle kaçındığını görüyoruz."

TBMM Dışişleri Komisyonu olarak haziranda ABD'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Kılıç, ziyarette muhalefet partilerine de mensup komisyon üyeleri ile çok sayıda senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi ile görüştüklerini aktardı.

"Düşmanlığı açıkça ortaya koyduğunu gördük"

Bu temaslarda çok olumlu ve yapıcı geçenlerin yanı sıra muhatapların bir bölümünün çeşitli konularda hükümetin dış politikası ile ilgili olumsuz düşüncelerini de dinlediklerini, bu konularda kendi yaklaşım ve değerlendirmelerini aktarma imkanı bulduklarını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"ABD'de bulunduğumuz süre zarfında Senatör Menendez ile bir araya gelme imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu durumun tek açıklamasının, Senatör Menendez'in, ülkemize ilişkin duygu ve düşüncelerini bizlere doğrudan aktarmak ve bizlerin görüşlerini de dinlemekten ziyade Türkiye aleyhtarı demeçlerini bu tavrından memnun olacak çevrelerde dillendirmekten hoşlandığı şeklinde olabileceğini ve siyasi varlığını da bu temel üzerine inşa ettiğini düşünüyorum. Aksi takdirde farklı görüşler taşısak da bunları medeni bir ortamda ve uygar insanlar olarak tartışma imkanı bulmanın mümkün olması gerektiği fikrindeyim. Nitekim Senatör Menendez geçtiğimiz ağustos ayında Yunanistan'ı ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin, siyasi eleştiri sınırlarının çok ötesinde son derece yakışıksız ifadeler kullandığını, Türkiye'deki siyasi yapı hakkında mesnetsiz iddialarda bulunduğunu sizler de hatırlıyorsunuzdur eminim. Bunların mevcut konjonktürde Yunanistan kamuoyunda memnuniyetle karşılandığına şüphe yoktur. Keza Senatör Menendez'in geçtiğimiz günlerde de New Jersey'de askeri bir dergiye verdiği mülakatta, Türkiye'ye F16 satışına karşı olduğunu ifade ederken, sorununun Türkiye ile ilgili olmayıp Sayın Cumhurbaşkanımız ile alakalı olduğunu açıkça belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı beslediği kişisel düşmanlığı açıkça ortaya koyduğunu gördük."

"Türkiye'yi 'sorun' olarak algılama düşüncesinin tezahürü"

Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıla yakın bir süredir iktidarda bulunan ve bu süre zarfında yapılan tüm seçimleri zaferle sonuçlandırmış olan bir siyasi partinin Genel Başkanı'nı, 2018'de de Türk halkının yüzde 50'sinin üzerindeki oyu ile doğrudan seçilmiş Cumhurbaşkanı konumundaki bir lideri, 'sorun' olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle demokrasiye karşı olmak, bir halkın tercihini yok saymak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Senatör Menendez'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'sorun' olarak görme eğilimi esasen Türkiye'yi 'sorun' olarak algılama düşüncesinin tezahürüdür. Senatör Menendez'in, Türk halkının oyları ile defalarca seçim kazanmış bir lideri bu şekilde tanımlama hakkını nereden kendinde gördüğü ve demokratik bir olguya bu şekilde saldırmayı hangi siyasi anlayış içerisinde değerlendirdiği gerçekten merak konusudur. ABD'li Senatör'e bir kez daha Türkiye'nin demokratik tercihlerine saygı göstermesi gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak isterim. ABD'li Senatör'e buradan vereceğimiz tavsiye, ülkesinin yönetim ve değerlendirme hataları nedeniyle Türkiye'nin gereksinim duyduğu savunma sistemi için yaptığı tercihi karalamak ve bu haklı yönelimi cezalandırma arayışına girmek yerine yapılan yanlışı giderecek adımlar atılması yönünde çaba göstermenin daha yararlı sonuçlar doğuracağını belirtmek olacaktır."

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Senatör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi 19:21 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi 19:20 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi 19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkat çekti 18:24 Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkat çekti Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
19:12 Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi
19:09 Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?
18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı         
19:27
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki         
19:20
Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi         
19:09
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın         
19:06
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video         
16:29
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 19:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan, ABD'li Senatör Menendez'e tepki Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement