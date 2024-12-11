TBMM Genel Kurulu\'nda 2025 Bütçe Görüşmeleri ve \'Yenidoğan Çetesi\' Protestosu

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında yürütme adına söz alarak kürsüye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığının geride kalan yılda gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.

"MADEM ELİNİZDE BELGE VARDI NEDEN SAVCILARLA PAYLAŞMADINIZ?"

Öte yandan Memişoğlu ise protestoların ardından muhalefet sıralarına yönelik, "Madem ellerinde bilgi belge vardı, iddianame yayınlanana kadar akılları neredeydi, bu bilgileri neden kendilerine sakladılar? Neden savcılarla, yetkili makamlarla paylaşmadılar?" diye seslendi.

CHP'Lİ MURAT EMİR: SORUNU KULAĞINDA DEĞİL KALBİNDE

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasının ardından Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdi. Memişoğlu'ndan sorulara yanıt vermesini isteyen Emir, "Sayın bakan bir işaret yapıyor oradan, zannediyorum duymakta zorlanıyor. Ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde." dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Gün boyu burada konuşulan Yenidoğan Çetesi ile ilgili sorulan sorulara en basitine bile cevap vermekten kaçtınız. Millet adına sorularımıza cevap vermedi. Milletin Meclisi'nden kaçan, bu Meclis'ten kaçan bilsin ki milletten kaçan milletin içine çıkamaz bundan sonra. Şu haliyle sayın bakana sesleniyorum, bir hekim olarak kendinize bunu yapmayın. Çocuklarınıza böyle bir miras bırakmayın. Ya burada gelin sorulan sorulara cevap verin ya da o görevi bir an evvel bırakın. Siz bu soruları cevaplamaktan kurtulamayacaksınız. Sayın bakan bir işaret yapıyor oradan, zannediyorum duymakta zorlanıyor. Ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde. Beyninde sorun olabilir ama kalbinde büyük bir vicdansızlık olduğunu görüyorum. Çünkü işittiğini duyamıyor. Biz burada Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyoruz, aylardır tüm Türkiye'nin gözü burada. Biz milletin vekilleriyiz, burası milletin Meclisi. milletin Meclisi'nde sorulan sorulardan kaçamazsın, bu milletin eli senin yakandan asla düşmez. Bunu da böyle bil."